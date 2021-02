Sci Alpino

Mondiali, slalom, Vinatzer troppo trattenuto: è quarto

Mondiali di sci - L'azzurro, secondo dopo la prima manche, tira un po' il freno a mano nella seconda manche per non sbagliare dopo i tanti errori accumulati in stagione. Troppo piano, alla fine slitta quarto.

