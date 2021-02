Stagione finita per Lara Della Mea : la sfortunata azzurra si è fatta male durante il team event dei Mondiali di Cortina e non la vedremo in pista prima della ripresa autunnale.

Già da subito si era infatti capito che per la ragazza la situazione era seria: dopo la caduta non si era più rialzata, aveva continuato a urlare dal dolore (e come dimenticare Deborah Compagnoni e Lindsey Vonn?) ed era stata portata via in toboga.