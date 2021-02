Lara Gut-Behrami vince di nuovo in SuperG: era lei alla vigilia quella da battere in questa disciplina e non tradisce le aspettative, è troppo forte. L'oro mondiale a Cortina va meritatamente alla svizzera, che sta dominando la stagione, col tempo di 1:25.51, 34 centesimi meglio di Corinne Suter. Al terzo posto c'è una Mikaela Shiffrin dai mille rimpianti, perché se è vero che Gut era la più veloce, è vero anche che non è stata pulitissima; Shiffrin ha commesso un unico errore, ma clamoroso, che le ha fatto perdere circa 6 decimi. Senza quell'errore probabilmente avrebbe vinto lei, ma con i se non si fa la storia e la classifica vede davanti, a conti fatti, l'atleta migliore.