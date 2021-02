Paris quinto mondiale, miglior prova stagionale in SuperG

Emanuele Buzzi: “Era un tracciato un po’ anomalo, bisognava frenare e noi non siamo abituati a questo. Sono riuscito a vedere qualcuno e a farmi una idea sulla strategia da adottare. Ho perso qualcosa in partenza, quando ho perso un laccetto del bastoncino. Poi recrimino un po’ sulla traversa dove potevo tirare fuori un po’ più di velocità. Mi sentivo bene, è un’occasione sprecata”.

Christof Innerhofer: “Ho avuto da subito brutte sensazioni e non sono riuscito a sciare, il tracciato non era facile, bisognava procedere anche con la testa. Sul passaggio dove gli altri sono usciti io ho frenato troppo. In ricognizione avevo pensato che il salto sarebbe stato lungo, e ho frenato troppo. Motivazione e fiducia ci sono sempre, speriamo che vada bene domenica”.