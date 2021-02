13:00 - Partenza ritardata!

Abbiamo cantato vittoria troppo presto. La nebbia nella parte alta ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza della gara, speriamo si possa partire al più presto.

12:50 - Pista in ottime condizioni

L'Olimpia delle Tofane è tirata a lucido e in ottime condizioni dopo il grande lavoro degli organizzatori in seguito alle nevicate dei giorni passati. La tracciatura è di un tecnico italiano, Giovanni Feltrin. Qualche nuvola, ma anche un po' di sole sopra Cortina!

12:35 - Kostner unica a vincere in Super G

Il Super G ha fatto il suo debutto ai Mondiali di Crans Montana del 1987. L'unica azzurra ad aver vinto questo oro iridato è Isolde Kostner, che firmò una magica doppietta tra Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997. È una delle tre in grado di vincere il Super G mondiale per due volte, insieme all'austriaca Ulrike Maier e alla svedese Anja Paerson.

12:30 - I pettorali delle big

Vediamo con che numero di partenza prenderanno il via le big di giornata: 3 Tippler, 7 Gut-Behrami, 9 Suter, 10 Shiffrin, 11 Ledecka, 12 Gagnon, 13 Lie, 15 Vlhova, 16 Gisin. Le atlete al via sono 44.

12:20 - Shiffrin campionessa in carica

Ad Are 2019, il successo in Super G andò a Mikaela Shiffrin in una gara tiratissima. La statunitense vinse con due centesimi su Sofia Goggia e cinque su Corinne Suter, con le prime otto racchiuse in 26 centesimi! L'Italia piazzò Nadia Fanchini al quinto posto, Marsaglia settima e Brignone decima. Shiffrin è anche l'unica atleta in gara ad aver vinto questa gara al Mondiale.

12:15 - Le italiane al via

L'Italia può schierare quattro atlete e in assenza di Sofia Goggia, argento due anni fa ad Are, le scelte sono state queste: 1 Marta Bassino, 5 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 19 Francesca Marsaglia. In stagione sono arrivati tre podi per le azzurre in Super G: due con Federica Brignone, terza in Val d'Isere e a Crans Montana, e uno con Marta Bassino, seconda a Sankt Anton. Marsaglia è stata al massimo quarta a Crans Montana, Curtoni ottava in Val d'Isere.

12:10 - Lara Gut favorita numero 1

Ogni gara fa storia a sè, ma in questa prima prova dei Mondiali di Cortina c'è una favorita indiscussa: è Lara Gut-Behrami, che ha vinto quattro Super G su cinque in questa stagione e spesso dominando. La ticinese, tra l'altro, è già salita due volte sul podio in questa disciplina ai Mondiali: argento a Schladming 2013 e bronzo a Sankt Moritz 2017.

12:00 - Mondiali, si parte! C'è il Super G donne

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della prima giornata dei Mondiali di sci alpino di Cortina! Dopo il rinvio della combinata prevista per lunedì, sarà il Super G femminile a inaugurare la rassegna iridata! Partenza fissata alle ore 13 sull'Olimpia delle Tofane.

