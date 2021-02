L’Italia è uscita ai quarti di finale del Team Event dei Mondiali di sci alpino, battuta per 1-3 dalla Germania. Agli ottavi gli azzurri avevano superato la Finlandia, ma era giunto l’infortunio di Lara Della Mea. Non è sceso in pista Riccardo Tonetti, mentre i quattro azzurri che hanno affrontato i tedeschi hanno parlato ai microfoni di RaiSport.