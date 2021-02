Si attendevano delle sorprese per questo esordio mondiale del gigante parallelo e così è stato. Nelle qualificazioni mattutine sulla Cinque Torri di Cortina (al via c'erano 52 atlete divise in due gruppi) salutano già i sogni di medaglia sia Petra Vlhova (che non termina la sua prova) che Lara Gut. In particolare la slovacca era considerata la favorita, viste alcune assenze e il successo nell'unico precedente stagionale a Lech. In casa Italia si qualificano per la fase finale (dalle ore 14) le due atlete più quotate: Federica Brignone (quinta nel gruppo rosso) e Marta Bassino (con l'ottavo e ultimo tempo utile nel gruppo blu dopo una discesa non brillante). Niente da fare per le altre due azzurre in gara. Lara Della Mea è fuori per un solo centesimo proprio rispetto al crono di Bassino, mentre Laura Pirovano non trova il ritmo e finisce lontana dal pass. Miglior tempo assoluto per la svizzera Wendy Holdener (32.69 nel gruppo blu). La fase finale, a differenza di quella eliminatoria, si svolgerà su due run e sulla pista Rumerlo.