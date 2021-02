10:29 - Curtoni, che fatica

Elena Curtoni scia in balia della pista e sbaglia tanto già in alto, perdendo subito velocità. Chiude 15esima a più di 4 secondi...

Mondiali Il marito le vieta di partire: la CT dell’Iran non va a Cortina 15 ORE FA

10:22 - Anche Robinson per il podio

Alice Robinson batte un colpo e si infila in quinta posizione a 51 centesimi da Shiffrin. C'è anche lei per il podio.

10:21 - Hrovat e Siebehofer davanti a Bassino

Marta Bassino scala in nona posizione, con Meta Hrovat e Ramona Siebenhofer che le finiscono davanti. Il vero problema è che il podio è a 1 secondo e 3 decimi.

10:17 - Che Liensberger!

Manche spettacolare, forse la migliore di sempre in gigante di Katharina Liensberger! In luce verde fino all'ultimo intermedio, poi cede qualcosa ma è terza a 26 centesimi da Shiffrin.

10:15 - Hector e Holtmann lontane

Non incantano nè Sara Hector e nè Mina Holtmann, che finiscono a più di due secondi da Shiffrin. Le prime tre hanno un grande margine su tutte le altre, al momento. Bassino è sesta, ma a 1.54.

10:12 - Super Shiffrin!

Mikaela Shiffrin al comando! Non perfetta per metà gara, poi cambia marcia e non ce n'è per nessuna: 8 centesimi su Gut.

10:10 - Worley terza

Sbaglia anche Tessa Worley sul dosso, ma la francese è comunque terza a 84 centesimi da Gut.

10:08 - Gut in testa

Lara Gut-Behrami vola in testa! Gara in progressione della svizzera, che disputa una manche in progressione e vola in testa con 26 centesimi su Gisin. Svizzera ancora spettacolare.

10:06 - Brignone fuori!

Che disastro l'Italia, Federica Brignone esce ed è fuori! Stava andando molto bene l'azzurra, ma si inclina ed è fuori. Mamma mia che inizio...

10:05 - Anche Vlhova lontana

Michelle Gisin sembra aver fatto una grande manche e anche Petra Vlhova non tiene il suo ritmo. La slovacca è seconda ma a 83 centesimi.

10:02 - Bassino male!

Brutta manche di Marta Bassino! Due gravi errori, uno al Rumerlo, le fanno perdere tanta velocità e chiude a 1.20 da Gisin. Gara subito in salita...

10:00 - Si parte con Gisin

È Michelle Gisin ad aprire le danze in questa prima manche del gigante femminile: la svizzera, due podi in stagione a Kranjska Gora, non commette grosse sbavature e chiude in 1:13.56. Gigante molto molto lungo, anche se meno di quello che poteva essere.

9:51 - Compagnoni unica a vincere in gigante

Il gigante è entrato nel programma mondiale nel 1950 e soltanto un azzurra è riuscita a vincere l'oro: Deborah Compagnoni, nel magico bis tra Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997.

9:45 - Vlhova campionessa uscente

Ad Are 2019 l'oro andò a Petra Vlhova, che vinse davanti a Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. Federica Brignone chiuse quinta. Tra le atlete al via oggi, c'è solo un ex campionessa del mondo in gigante: è Tessa Worley, oro nel nel 2013 e nel 2017, che andrà a caccia di un tris mai riuscito a nessuna.

9:39 - Tante favorite

L'Italia punta in alto, ma in gigante la concorrenza è molto forte. Puntano almeno al podio anche Mikaela Shiffrin (per tanti la favorita numero 1), Petra Vlhova, Michelle Gisin, Tessa Worley e Lara Gut. Occhio anche a Sara Hector, Meta Hrovat, Wendy Holdener, Mina Holtmann e Alice Robinson.

Shiffrin è tornata! Riguarda la vittoria in gigante

9:30 - Le azzurre in gara

Sono quattro, ovviamente, le italiane al via del gigante mondiale. Questi pettorali di partenza: 2 Marta Bassino, 4 Federica Brignone, 16 Elena Curtoni, 45 Laura Pirovano.

9:19 - L'Italia punta dritto al podio

Con l'assenza di Sofia Goggia dalla discesa e dall'intero Mondiale, il gigante femminile è la gara su cui sono riposte le maggiori speranze di successo nell'intera rassegna iridata. Merito soprattutto di Marta Bassino, che in stagione ha vinto quattro volte e ottenuto un terzo posto in questa disciplina. Ma anche di Federica Brignone, due volte seconda.

Bassino imbattibile! 4 vittorie su 5 in gigante: riguardala

9:12 - C'è il gigante femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a una nuova giornata dai Mondiali di sci alpino. Si va verso il gran finale a Cortina: oggi è il turno del gigante femminile, con manche alle 10 e alle 13.30.

Bassino d'oro! Ecco come l'azzurra ha vinto il parallelo

Mondiali di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

I Mondiali di sci alpino 2021 saranno trasmessi integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Eurosport Player. Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la rassegna iridata di Cortina. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, dopo i risultati più importanti, su www.eurosport.it ci sarà il nostro Poligono 360 con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, uno speciale con vari ospiti per raccontarvi il meglio e il peggio del Mondiale..

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Che Bassino! Secondo posto da applausi in Super G

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Mondiali LIVE mondiali Cortina! La Norvegia vince il team event UN GIORNO FA