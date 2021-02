10:17 - Schmid secondo!

Allora c'è qualcuno che può "sfidare" Pinturault! Alexander Schmid scia sempre all'attacco e si inserisce in seconda posizione a 56 centesimi dal leader. Lontano, ma non lontanissimo.

10:15 - Super Faivre!

Che Francia, che Mathieu Faivre! È in forma e lo conferma, tiene bene il ritmo di Pinturault e guadagna anche nel finale: è secondo a 58 centesimi!

10:12 - Meillard bravo

Loic Meillard si difende piuttosto bene rispetto al tempo di Pinturault, chiudendo secondo a 1.25. È in forma lo svizzero, anche se Pintu rimane inavvicinabile.

10:10 - Nestvold-Haugen in difficoltà

Leif Nestvold-Haugen sbaglia tanto e il suo ritardo lievita: 4.06 dall'inarrivabile Pinturault e non è detto che non si qualifichi nei primi 30.

10:08 - Kranjec secondo

C'è solo da difendersi qui e al momento Zan Kranjec è il migliore. Lo sloveno si inserisce in seconda posizione a 1.82 da Pinturault.

10:07 - Pinturault stellare!

Signori, che manche ha fatto Alexis Pinturault? Clamorosa. Sempre in spinta, pulito, elegante, bellissimo da vedere. Il francese ha fatto il vuoto e che vuoto: 2.12 su Zubcic, neanche il miglior Hirscher o il miglior Ligety! Assurdo.

10:04 - Kristoffersen secondo

Henrik Kristoffersen non è perfetto e sfrutta solo in parte l'errore di Zubcic. Il norvegese è secondo per 20 centesimi.

10:03 - Zubcic si salva

Filip Zubcic sbaglia la porta prima di Odermatt, si salva ma perde tanta velocità. Arriva comunque in fondo, con un altro errore, e chiude in 1:19.67. Gigante molto lungo, come per le donne.

10:01 - Odermatt subito fuori!

Clamoroso, Marco Odermatt subito fuori! Lo svizzero tocca con lo scarpone a metà tracciato, sfonda una porta ed è fuori gara! Pazzesco, uno che puntava minimo minimo alla medaglia! Pista tostissima, super ghiacciata.

9:38 - Kristoffersen campione in carica

Ad Are 2019 la vittoria andò al norvegese Henrik Kristoffersen, oro davanti a Marcel Hirscher e Alexis Pinturault. Il campione in carica non ha mai incantato in stagione in gigante, ma non può essere sottovalutato. Kristoffersen è l'unico in gara ad aver vinto il titolo iridato in gigante, dopo i ritiri di Hirscher e Ligety e l'assenza di Janka, i tre che lo precedono nell'albo d'oro.

9:35 - Gli italiani

L'Italia parte da outsider, schierando questi quattro atleti: 12 Luca De Aliprandini, 21 Giovanni Borsotti, 24 Riccardo Tonetti e 37 Giovanni Franzoni.

Terzo gigante di fila per Pinturault

9:30 - Pinturault favorito

Alexis Pinturault è il grande favorito per la conquista dell'oro. Il francese ha vinto gli ultimi tre giganti in Coppa del Mondo e guida la classifica di specialità. Inoltre, vuole sfatare il tabu vittoria in una disciplina che l'ha visto quattro volte di bronzo tra Mondiali e Olimpiadi. La concorrenza, però, è molto alta. Punteranno al successo anche Marco Odermatt, Filip Zubcic, Zan Kranjec e Loic Meillard.

9:12 - C'è il gigante maschile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a una nuova giornata dai Mondiali di sci alpino. Si va verso il gran finale a Cortina: dopo il successo di Lara Gut-Behrami tra le donne, oggi è il turno del gigante maschile, con manche alle 10 e alle 13.30.

