Linus Strasser interrompe la striscia di uscite, ma non disputa una grande manche. Chiude decimo a 1.71. Sono scesi in 15.

Marco Schwarz rimane in corsa per il podio, anche se nel finale cede molto a Foss-Solevaag ed è quinto a 41 centesimi.

Ramon Zenhaeusern commette qualche sbavatura già nella parte alta, fatica con la linea e non riesce a fare velocità: è terzo a 1.49! Già fuori gioco per le medaglie?

Il grande deluso del gigante, Alexis Pinturault , scende per primo in questo slalom. Il francese chiude in 52.65, senza grossi errori ma si può fare meglio come sciata. Pista ripidissima.

Ecco il pensiero di Marco Schwarz poco prima del via. "Pista molto bella, la prima parte è molto ghiacciata poi diventa aggressiva. Non vedo l'ora di partire".

Quattro italiani si sono fregiati dell'oro mondiale in slalom: Carlo Senoner (1966), Gustav Thoeni (1974), Piero Gros (1976) e Alberto Tomba (1996). L'ultimo a salire sul podio è Manfred Moelgg , bronzo a Garmisch 2011. Manny era stato anche argento ad Are 2007 .

Ha vinto le ultime due edizioni e tre volte in tutto, ma Marcel Hirscher ovviamente non sarà al via in quanto ritirato proprio nel 2019. Ad Are fu tripudio austriaco, con il fenomeno oro davanti a Matt e Schwarz.