11:44 - Italia senza medaglie, Curtoni ottava

Elena Curtoni era l'ultima a scendere. Benino nella parte alta, bene nella parte centrale, ma anche lei perde un'eternità nella parte finale e accusa al traguardo 83 centesimi.

Mondiali Dominik Paris: "Ho sperato nella medaglia" IERI A 14:27

11:42 - Puchner lontana

Era stata terza in prova, ma a Mirjam Puchner non riesce il colpaccio: decima a 1.02.

11:39 - Stuhec cede il trono

Ilka Stuhec è 12esima a 1.30 e cede quindi il titolo iridato. Come dicevamo, è ancora difficile per lei trovare la condizione migliore.

11:37 - Rischio pazzesco per Gagnon

Gagnon si scompone nella parte alta di gara. Si salva, ma è 11esima a 1.22.

11:35 - Niente da fare per Tippler

Col 15 Tamara Tippler chiude settima a 0.54.

11:32 - Anche Siebenhofer perde nel finale

Ramona Siebenhofer bene per tutta la provam con intermedi migliori di Suter, ma poi anche lei perde nel finale ed è quinta a +0.50.

11:30 - Gut terza, ma stavolta non si arrabbia

Piccolo errore di linea di Lara Gut, che resta in luce verde per tutta la gara nonostante tutto, ma perde clamorosamente nel finale e slitta terza, a 37 centesimi. Per fortuna stavolta al traguardo non si arrabbia, ma sorride.

11:28 - Mowinckel dietro

Sono 99 i centesimi di ritardo per Mowinckel, che si piazza sesta.

11:26 - Weidle seconda!!!

Vicinissima Weidle a tutti gli intermedi di Suter. La tedesca riesce a stare lì e si infila davanti a Ledecka: è seconda a 20 centesimi. Lo dicevamo che c'era ancora spazio sul podio, visti i distacchi...

11:22 - Scheyer lontana

Errori sparsi qua e là per Christine Scheyer, decima a 1.99.

11:19 - Ledecka tra Suter e Gisin

Bravissima Ledecka nella parte alta, perde nel finale dove Suter è stata supersolida. E' seconda davanti a Gisin, distacco di 44 centesimi. C'è ancora spazio per guadagnarsi il podio, ma il primo gradino sarà difficilissimo da conquistare.

11:17 - Gisin seconda, Pirovano giù dal podio

Michelle Gisin si infila in seconda posizione. Il distacco è comunque alto, mezzo secondo tondo.E Lolly scende purtroppo dal podio, però brava lo stesso.

11:15 - Che Corinne Suter!

Spettacolare Corinne Suter, che si piazza davanti di ben 90 centesimi con una prova quasi perfetta e degli intermedi dai vantaggi altissimi. Sarà davvero dura batterla. E si meriterebbe una medaglia d'oro...

11:12 - Niente da fare per Lie

Lie parte bene, ma perde progressivamente tutto il vantaggio e scivola quarta a +0.53.

11:10 - Johnson davanti nonostante un erroraccio

Aveva sbagliato in prova, risbaglia in gara nella parte alta e perde circa 5 decimi nella parte alta, ma Breezy Johnson recupera tutto nel finale ed è davanti di 27 centesimi su Pirovano.

11:08 - Nadia Delago seconda

Bene anche l'esordiente Nadia Delago, un po' di linee larghe ma ha un ritardo di 25 centesimi dalla compagna di squadra.

11:06 - Bravissima Laura Pirovano!

Primo mondiale per Lolly e ottima prova: è davanti a Marsaglia di 37 centesimi, nonostante abbia dissipato un gran vantaggio nella parte centrale (era a -0.65).

11:04 - Jasmina Suter dietro

La più giovane delle Suter è davanti per tutta la prova, ma taglia il traguardo in luce rossa di 19 centesimi. Marsaglia sempre in testa.

11:02- Marsaglia al traguardo

Francesca Marsaglia al traguardo, velocità forse un po' bassa ma nessun errore a parte una piccola incertezza sul salto. Tempo di 1:35.81 il tempo dell'azzurra.

10:58 - Manca pochissimo

Pochi minuti alla partenza di Frency Marsaglia, e si sta alzando il vento.

10:52 - Ultime notizie: Gut non sta bene

Le ultime notizie dicono che Lara Gut-Behrami non sta tanto bene: ha dormito poco stanotte e ha problemi di stomaco. Potrebbero quindi ridimensionarsi le aspettative sulla svizzera.

10:45 - Le condizioni

Anche oggi splende un bel sole su Cortina. La neve barrata è particolarmente dura nella parte alta, ma in generale le condizioni della pista sembrano ottime.

10:45 - E le italiane?

Purtroppo è brutto da dire, ma senza Goggia la squadra italiana ha pochissime speranze di vittoria e il fatto che fino all'ultimo le convocazioni non fossero certe la dice lunga. Le due veterane Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni non si stanno comportando male, ma in SuperG sull'Olympia delle Tofane sono apparse un po' in difficoltà. Nadia Delago ha preso il posto che sarebbe stato dell'infortunata sorella maggiore Nicole, mentre Laura Pirovano è ancora in crescita, ma per tutte sarà difficile stare davanti alle atlete più quotate.

10:40 - La favorita chi è?

Difficile dire chi sia la favorita, dopo l'autoeliminazione di Goggia. La seconda in classifica in Cppa del Mondo alle spalle di Sofia è Breezy Johnson, seguita da Corinne Suter ed Ester Ledecka. Poi c'è Lara Gut-Behrami, che in discesa sta andando meno forte che in SuperG dove è assolutamente dominante, ma sta ritrovando fiducia e la sua sciata graffiante e potrebbe essere uno dei nomi da temere. Come dicevamo, invece, per Stuhec sarà difficile conservare il titolo, visto che è ancora lontana dalla forma migliore.

10:30 - I pettorali

Questa è la startlist di oggi con le italiane e tutte le più accreditate per un posto sul podio: 1 Marsaglia, 2 J. Suter, 3 Pirovano, 4 Nadia Delago, 5 Johnson, 6 Lie, 7 C. Suter, 8 Gisin, 9 Ledecka, 10 Scheyer, 11 Weidle, 12 Mowinckel, 13 Gut-Behrami, 14 Siebenhofer, 15 Tippler, 16 Gagnon, 17 Stuhec, 18 Puchner, 19 E. Curtoni, 20 Gauthier.

10:25 - La campionessa in carica c'è...

... Ma il podio sarà sicuramente diverso da quello di Are 2019. Due anni fa, infatti, vinse Ilka Stuhec, prima di andare incontro a una serie infinita di sfortune e infortuni. Oggi non è la favorita, e parte col 17, ma comunque le prime tre posizioni cambieranno irrimediabilmente . L'argento fu infatti di Corinne Suter, mentre il bronzo andò alla regina delle nevi Lindsey Vonn, che si è ritirata e lascia quindi il posto vacante.

10:20 - Mondiali di sci, tocca alla discesa femminile

Buongiorno da Eurosport per una nuova giornata di sci. Oggi è il momento della discesa femminile e noi italiani ci mangiamo le mani perché la candidata numero 1 alla vittoria, Sofia Goggia, non ci sarà. Come purtroppo sappiamo, Sofia si è infortunata a Garmisch e per lei la stagione è finita.

Paris quinto mondiale, miglior prova stagionale in SuperG

Mondiali di sci alpino su Eurosport ed Eurosport Player

I Mondiali di sci alpino 2021 saranno trasmessi integralmente su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Le gare verranno trasmesse anche in streaming su Eurosport.it e Eurosport Player. Da quest'anno sul Player ci sarà la possibilità di seguire la gara fino all'ultima atleta e assistere anche alle premiazioni. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi lo spettacolo sulla neve.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di sci alpino su Eurosport.it! Live blogging delle gare, highlights, report, classifiche, risultati, approfondimenti e quant’altro per seguire al meglio la rassegna iridata di Cortina. Ti sei perso qualcosa? Nessun problema: sul nostro sito avrai la possibilità di rivivere le gare on demand subito dopo il termine.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le discese più spettacolari delle gare e le prove degli italiani. Inoltre, dopo i risultati più importanti, su www.eurosport.it ci sarà il nostro Poligono 360 con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, uno speciale con vari ospiti per raccontarvi il meglio e il peggio del Mondiale..

Le pagine social: diventa fan di Eurosport su Facebook, Twitter e Instagram .

Che Bassino! Secondo posto da applausi in Super G

Notizie e approfondimenti

Brignone, errore e miracolo: è seconda, riguardala

Mondiali Lara Gut-Behrami: "Finalmente l’oro iridato" IERI A 12:38