13:14 - Siamo 1-1

Nulla da fare per Giovanni Borsotti contro Stefan Luitz, che vince di 25 centesimi. Siamo 1-1.

13:13 - Ora Italia-Germania, Delago vince la sua manche!

Bravissima Nadia Delago, che all'esordio assoluto si porta a casa la manche su Aicher per 1 centesimo.

13:12 - In semifinale Norvegia nonostante la caduta

La Norvegia conduceva 2-1, Radamus doveva tirare a tutta... Foss-Solevaag cade, ma Radamus non ne approfitta. E' 2-2, ma per somma dei tempi migliori passa comunque la Norvegia.

13:08 - Siamo sull'1-1

Dopo la vittoria di Moltzan nella prima manche, la Norvegia pareggia con Solheim.

13:06 - Ora USA contro Norvegia

Sfida interessante ed equilibrata ora, tra USA e Norvegia, con gli USA forse leggermente favoriti.

13:05 - Svizzera avanti per somma dei tempi

Errore di Jeffrey Read, Bissig salva la Svizzera pareggiando i conti e chiudendo con la migliore somma dei tempi.

13:00 - Al via i quarti, entra in gioco la Svizzera

Il Canada sfida la Svizzera, che deve difendere il titolo.

12:57 - L'Austria sul velluto

Vittoria per 4-0 per l'Austria. Belgio decisamente "cenerentola" di questa gara, e abbinato a uno dei tema più forti. Finiscono gli ottavi di finale.

12:55 - Austria con uno squadrone

Il Belgio ha poche speranze: l'Austria schiera Katharina Liensberger (oro ex aequo ieri con Marta Bassino), Fabio Gstrein, Stefanie Brunner e Adrian Pertl.

12:54 - La Svezia passa il turno

Svezia avanti: Jakobsen domina e gli scandinavi vincono 3-1. Ora Austria-Belgio, con un'altra candidata al podio in pista.

12:49 - Adesso Svezia-Slovenia

Dando la Germania come favorita per l'oro, ora in pista Svezia e Slovenia, con la Svezia che punta a una medaglia.

12:45 - Germania prossima avversaria dell'Italia

Nonostante la manche stratosferica di Alex Tilley, la Germania passa vincendo 3-1 e sarà la prossima avversaria dell'Italia, che come riserva schiera Nadia Delago, assoluta esordiente di questa disciplina.

12:42 - Italia qualificata!

Luca De Aliprandini domina sul rosso e con 21:47 si aggiudica la manche e regala un gran vantaggio all'Italia per la somma di tempi. Bravissimo Luca. Ora Germania e UK.

12:40 - Pirovano davanti

Sul blu bravissima Pirovano, davanti di 5 centesimi su Honkanen, Ora De Aliprandini. Forza Finferlo!

12:39 - Vince Torsti

Torsti sul rosso batte Borsotti di 8 centesimi. 2-0 Finlandia. Ora Pirovano. Vai Lolly!

12:38 - Della Mea portata via in toboga

Brutte notizie: Lara Della Mea viene portata via in toboga. Tra poco si ripartirà con Giovanni Borsotti.

12:36 - Che brutto modo di iniziare

Purtroppo le immagini non sono rassicuranti. L'Italia difendeva il bronzo di Are di due anni fa, ora invece siamo qui a raccontare un ifortunio che sembra grave e che ci auguriamo invece non lo sia.

12:34 - Gara interrotta

La gara è interrotta: Lara Della Mea è ancora a terra e urla di dolore.

12:33 - Lara Della Mea cade

Caduta per Lara Della Mea, che non taglia il traguardo. Caduta pazzesca per una gara così. 1-0 per la Finlandia.

12:32 - Nessun problema per la Norvegia

La Norvegia vince quattro manche su quattro e passa. Ora l'Italia con la Finlandia.

12:30 - Tante assenze illustri

Mentre la Norvegia schiera Foss-Solevaag, sono tanti i nomi che mancano all'appello tra i big. Ma vale il discorso fatto per il parallelo individuale: gli atleti che gareggeranno nei prossimi giorni hanno bisogno di riposarsi.

12:28 - Già in pista Norvegia-Giappone

La Norvegia è già 1-0 sul Giappone e sulla carta è la favorita.

12:27 - USA ai quarti

Finisce 2-2 tra USA e Russia, ma la somma dei tempi è migliore per gli statunitensi, che quindi passano il turno.

12:23 - Più equilibrata questa sfida

Per ora è 1-1 tra USA e Russia. Prima manche a Moltzan e seconda a Kuznetsov.

12:20 - Ora una sfida da guerra fredda: USA-Russia

Moltzan e Radamus sono le punte di diamante di questa prova per gli USA,c he partono favoriti sulla Russia.

12:16 - Il Canada ai quarti

Con tre manche già vinte, il Canada passa il turno, complice anche l'incidente di Huml, che perde un bastoncino in partenza. Ora Jeffrey Read-Berndt solo per la gloria.

12:15 - Archiviate le polemiche di ieri

Dopo il pasticcio dell'assegnazione dell'oro femminile di ieri, oggi non c'è scampo: ci saranno un oro, un argento e un bronzo. Le squadre si invertono, e in ogni sfida ogni Nazione disputa due manche sul percorso rosso e due sul percorso blu.

12:15 - Si parte con Repubblica Ceca-Canada

Si inizia dunque con gli ottavi di finale!

12:14 - Svizzera già qualificata

La Svizzera, da campionessa del mondo in carica, passa già gli ottavi. Per l'Italia invece, che affronterà la Finlandia, in pista Lara Della Mea, Giovanni Borsotti, Laura Pirovano e Luca De Aliprandini, ieri quinto nel parallelo individuale.

12:12 - Oggi il team event

Buongiorno e bevenuti a una nuova giornata dai Mondiali di sci alpino. Oggi è il turno del gigante parallelo a squadre, dopo la bellissima vittoria di Marta Bassino.

