L'Italia si sblocca a Cortina! Dopo alcune delusioni e podi sfiorati, è Marta Bassino a far risuonare l'Inno di Mameli ai Mondiali di sci alpino vincendo l'oro nel gigante parallelo dopo una gara incredibile. Dalla qualificazione risicata in mattinata (un solo centesimo meglio di Lara Della Mea, la prima esclusa) alla finalissima con Katharina Liensberger, battuta in rimonta su un tracciato rosso su cui si poteva fare nettamente la differenza. Una scalata verso il successo di rincorsa, eliminando nell'ordine la slovena Meta Hrovat, la compagna di squadra Federica Brignone e la francese Tessa Worley prima dell'atto conclusivo.