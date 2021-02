Una maledizione. Nel momento in cui vi scriviamo, i Mondiali di sci alpino di Cortina avrebbero già dovuto assegnare tre titoli iridati e nove medaglie e invece di atleti usciti dal cancelletto non se n'è visto manco uno. La fitta nevicata notturna tra domenica e lunedì ha impedito lo svolgimento della combinata femminile, nonostante un vano tentativo di inversione delle manche. Il Day 2, sulla carta, prevedeva entrambi i Super G, prima che la prova maschile venisse posticipata a giovedì già con un giorno d'anticipo. Della gara femminile il rinvio è fresco e discusso. Con un calendario serrato e i giorni liberi ridotti a zero, gli organizzatori hanno riscritto in fretta il calendario fino a lunedì.