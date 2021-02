Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Nella gara dall'esito più imprevedibile del Mondiale, lo slalom maschile, c'è anche un italiano in piena lotta per il podio: è Alex Vinatzer, che dopo tante difficoltà in Coppa del Mondo ritrova la sciata giusta e chiude secondo a 14 centesimi dal leader, l'austriaco Adrian Pertl. Finalmente convinto, anche se la sensazione è che il classe '99 avesse ancora del margine su una pista complessa, come era stato sabato per le donne. Terzo è Sebastian Foss-Solevaag (+0.16), poi Kristoffer Jakobsen, Clement Noel, Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault, Marco Schwarz, Daniel Yule e Jett Seymour. Dieci atleti in 68 centesimi, per una lotta per il podio e per l'oro che si preannuncia clamorosa.