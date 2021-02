Una medaglia d’oro attesissima quanto splendente per Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo spezza un tabù che durava sin dal 1997 per l’Italia al femminile nei Campionati Mondiali, vincendo il parallelo della manifestazione iridata di Cortina 2021. La fuoriclasse ha vinto la medaglia d’oro in finale contro Katharina Liensberger, al termine di una prova vibrante, conclusa a pari merito con l’austriaca. Dopo essersi qualificata alla fase finale per un solo centesimo nei confronti di Lara Della Mea, Marta Bassino ha vinto ogni sfida per un soffio, in una giornata che, evidentemente, voleva regalarle il tanto atteso trionfo.