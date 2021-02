“Non so cosa dire, è quasi incredibile. Il podio era sempre stato un tabù, era diventato quasi un peso. Sapevo che era difficile e che sarebbe stata dura. Ho cercato di mettere in pratica il piano che avevamo studiato. Con i segni non era così facile. Nella prima manche la pista era molto più liscia, nella seconda si è rovinata molto."

"Sul muro sono stato attento. È un sogno, il Mondiale in casa a Cortina, medaglia d’argento. A momenti non stavo in piedi per l’emozione. Siamo sempre stati insultati e criticati come squadra, ma alla fine ha parlato il lavoro. Grazie agli allenatori e alle persone che mi hanno aiutato“.