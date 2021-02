Inutile negarlo: per l'Italia, il gigante femminile , era la gara più attesa del Mondiale di Cortina . La storia della prima manche sull'Olimpia delle Tofane però, ha raccontato una storia molto diversa dalle aspettative. Marta Bassino , pettorale numero 2, sbaglia sul Gran Curvone e al Rumerlo ed è 15esima a più di un secondo e mezzo dalla testa. Federica Brignone , due atlete più tardi, vola per due intermedi, poi sbaglia su un dosso ed esce di scena. Le azzurre non ci sono, mentre Mikaela Shiffrin risponde presente. C'è la statunitense al comando grazie a una parte finale irresistibile, davanti alla sorprendente compagna di squadra Nina O'Brien (+0.02) e a una sempre presente Lara Gut-Behrami (+0.08).

Lotta per il podio decisamente aperta, con Katharina Liensberger, Michelle Gisin, Alice Robinson e Maryna Gasienica-Daniel in rampa di lancio e pista che tiene alla grande visti gli inserimenti nella posizioni di vertice di pettorali medio-alti. Chiudono la top 10 Ragnhild Mowinckel, Tessa Worley e Meta Hrovat. Non brillano neanche la campionessa in carica Petra Vlhova e Wendy Holdener, rispettivamente undicesima e tredicesima a 1.17 e 1.25 da Shiffrin. Laura Pirovano è 30esima, non si qualifica alla seconda manche Elena Curtoni. Si riparte alle 13.30.