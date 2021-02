Il regno di Mikaela Shiffrin vacilla. Nello slalom iridato di Cortina, gara in cui la statunitense trionfa dal 2013, la protagonista assoluta è Katharina Liensberger. Col pettorale numero 1 e nonostante una sbavatura nella parte centrale, la piccola austriaca dà la paga a (quasi) tutta la concorrenza, chiudendo con un 48.48 inarrivabile per le avversarie su un tracciato davvero aritmico. L'unica a tenere botta è Petra Vlhova (+0.30), che scende subito dopo di lei. Non incanta la slovacca, come nel resto del Mondiale, ma a conti fatti la sua manche è preziosa. Più staccate tutte le altre: Shiffrin non trova mai ritmo e chiude quarta a 1.30, dietro anche a Wendy Holdener (+1.24). Fuori a sorpresa Michelle Gisin, che inforca dopo poche porte. Discorso per l'oro questione a due? Mai dire mai, soprattutto in slalom, ma serviranno dei colpi di scena per sovvertire i pronostici.