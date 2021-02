Svizzera padrona della velocità a Cortina d'Ampezzo, almeno al femminile. Nella discesa libera orfana di Sofia Goggia , c'è gloria per una spettacolare Corinne Suter , che dopo l'argento di giovedì in Super G e tre medaglie complessive conquista il suo primo titolo mondiale . Una splendida conferma per la classe '94 di Svitto, che da qualche stagione a questa parte si è dimostrata una delle atlete più complete e competitive quando si vola sopra i 100 km/h. Sull'Olimpia delle Tofane non alza mai il piede dell'acceleratore e nonostante qualche concessione nella parte centrale, si conferma imbattibile nel tratto finale. Con lei sul podio c'è la tedesca Kira Weidle , trasformata rispetto al Super G e che spaventa fino al traguardo la vincitrice di giornata. Torna sul podio anche Lara Gut , trionfatrice giovedì . La sua settima medaglia iridata è un bronzo e lei fa quella smorfia un po' così: la doppietta era di certo nei suoi pensieri.

Beffardo, invece, è l''aggettivo che userebbe Ester Ledecka per descrivere il suo Mondiale. Quarta in Super G a 7 centesimi da Mikaela Shiffrin, quarta in discesa a 6 centesimi da Lara Gut. Non la più fortunata del gruppo, anche se chi arriva davanti ha sempre ragione. Tra le favorite della discesa non ridono neanche Breezy Johnson e Tamara Tippler. La statunitense sbaglia clamorosamente dopo tre porte e perde più di mezzo secondo: tanti rimpianti per lei, perchè nella parte centrale poi scia da prima della classe. L'austriaca emula il risultato di giovedì, ancora settima. Troppo poco per una salita tre volte sul podio in stagione. Tanto che meglio di lei fa anche la rediviva connazionale Ramona Siebenhofer, quinta alla pari di una Michelle Gisin davvero pimpante anche in velocità.