Cortina 2021, ci siamo. Dall'8 al 21 febbraio, la Regina delle Dolomiti ospita la 46esima edizione dei Campionati mondiali di sci alpino, di stanza in Italia per la settima volta nella storia e 16 anni dopo l'ultima (Bormio 2005). La squadra azzurra si presenta ai nastri di partenza senza l'infortunata Sofia Goggia, ma con tante frecce al suo arco e con l'obiettivo di migliorare il bottino di tre medaglie ottenuto ad Are 2019. Ma quanti podi ha ottenuto l'Italia nella sua storia iridata? Chi è il nostro portacolori più vincente? E quale l'edizione più luminosa per noi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Partiamo dalle cifre complessive: l'Italia ha conquistato in tutto 72 medaglie ai Mondiali di sci alpino, così suddivise: 42 per gli uomini, 29 per le donne e una in una prova mista. È proprio il Team Event degli scorsi Mondiali era l'ultimo podio conquistato prima che Marta Bassino vincesse il gigante parallelo di Cortina al termine di una gara incredibile. Un podio arrivato 89 anni dopo il primo della storia azzurra: proprio a Cortina, nel 1932, quando la pioniera Paula Wiesinger beffò le austriache nella discesa libera. La prima delle nostre 22 medaglie d'oro (arrivati da dodici atleti diversi) a cui si accompagnano 24 argenti e 26 bronzi tra settore maschile e femminile.

Gustav Thoeni esulta sul podio dopo il successo in gigante a Sapporo

L'atleta italiano più vincente (e medagliato) nella storia dei Mondiali di sci alpino è il portabandiera della Valanga Azzurra, il leggendario Gustav Thoeni. Negli anni '70, il nativo di Trafoi si mise al collo 5 medaglie d'oro e due d'argento tra Sapporo '72, Sankt Moritz '74 e Innsbruck '76. Una precisazione, valida per lui come per tanti altri: in Giappone e in Austria si trattò di Olimpiadi invernali, ma dal 1948 al 1980 gli allori a quattro cerchi avevano valenza anche come titoli mondiali. Il grande Gustav vinse due ori sia in gigante che in combinata, più uno in slalom, specialità in cui ottenne i due argenti.

Il gigante è la specialità in cui abbiamo ottenuto più ori: sei. Ai due di Thoeni, si aggiungono quelli di Deborah Compagnoni tra Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997, quello di Alberto Tomba sempre in Spagna e quello di Zeno Colò ad Aspen 1950. Seguono a quota cinque il Super G (il bis di Isolde Kostner nel magico biennio 1996-97 e le firme di Patrick Staudacher ad Are 2007, Christof Innerhofer a Garmisch 2011 e Dominik Paris due anni fa) e lo slalom speciale (il sigillo di Deborah Compagnoni a Sestriere 1997, e le quattro perle maschili di Tomba a Sierra 1996, Piero Gros a Innsbruck 1976, il già citato Thoeni nel 1974 e Carlo Senoner a Portillo 1966). Meno gloria in discesa, dove all'oro della Wiesinger si aggiunge il magico bis di Zeno Colò tra Aspen 1950 e Oslo 1962, e soprattutto in combinata con il solo Thoeni ad imporsi (due volte) nella storia iridata dello sci azzurro. Segue, a quota uno, il parallelo di Bassino, che però ha debuttato proprio a Cortina.

Il francobollo dedicato a Zeno Colò, leggendario sciatore degli anni '40 e '50

Se il successo di Paris in Super G è ancora fresco, ai più attenti non sarà sfuggito che l'Italia femminile ha interrotto un digiuno di ori che durava da Sestriere 1997, edizione dello straordinario tris di Compagnoni e Kostner tra prove tecniche e Super G. Fu quella la rassegna in assoluto più felice per noi: 6 medaglie, come a Garmisch 2011, ma a differenza dell'edizione tedesca i metalli furono complessivamente più pregiati. I tre ori citati appunto, accompagnati dall'argento di Lara Magoni in slalom e dai bronzi di Tomba sempre tra i pali stretti e di Kristian Ghedina in discesa. Come ori, però, abbiamo fatto meglio l'anno prima: quattro primi posti. Complessivamente, invece, l'Italia ha segnato "zero" alla voce podi in 15 delle 45 edizioni dei Mondiali di sci alpino, anche se solo in 3 delle 15 rassegne più recenti: Morioka 1993 e la "stregata" Vail/Beaver Creek sia nel 1999 che nel 2015.

Tutte le medaglie italiane ai Mondiali di sci alpino

Cortina 2021

Oro Marta Bassino - parallelo

Are 2019



Oro Dominik Paris - Super G

Argento Sofia Goggia - Super G

Bronzo Team Event

St. Moritz 2017

Bronzo Sofia Goggia - gigante

Schladming 2013

Argento Dominik Paris - discesa

Argento Nadia Fanchini - discesa

Bronzo Manfred Moelgg - gigante

Garmisch 2011

Oro Christof Innerhofer - Super G

Argento Christof Innerhofer - supercombinata

Argento Federica Brignone - gigante

Bronzo Christof Innerhofer - discesa

Bronzo Peter Fill - supercombinata

Bronzo Manfred Moelgg - slalom

Val d'Isere 2009

Argento Peter Fill - Super G

Bronzo Nadia Fanchini - discesa

Are 2007

Oro Patrick Staudacher - Super G

Argento Manfred Moelgg - slalom

Bronzo Denise Karbon - gigante

Bormio 2005

Argento Lucia Recchia - Super G

Argento Elena Fanchini - discesa

Bronzo Giorgio Rocca - slalom

Bronzo Giorgio Rocca - combinata

St. Moritz 2003

Argento Denise Karbon - gigante

Bronzo Giorgio Rocca - slalom

Sankt Anton 2001

Argento Isolde Kostner - Super G

Argento Karen Putzer - gigante

Bronzo Karen Putzer - combinata

Sestriere 1997

Oro Deborah Compagnoni - slalom

Oro Deborah Compagnoni - gigante

Oro Isolde Kostner - Super G

Argento Lara Magoni - slalom

Bronzo Kristian Ghedina - discesa

Bronzo Alberto Tomba - slalom

Sierra Nevada 1996

Oro Deborah Compagnoni - gigante

Oro Isolde Kostner - Super G

Oro Alberto Tomba - gigante

Oro Alberto Tomba - slalom

Argento Kristian Ghedina - discesa

Saalbach 1991

Argento Peter Runggaldier - discesa

Argento Kristian Ghedina - combinata

Crans Montana 1987

Bronzo Alberto Tomba - gigante

Bormio 1985

Bronzo Paoletta Magoni - slalom

Schladming 1982

Bronzo Daniela Zini - slalom

Garmisch 1978

Argento Piero Gros - slalom

Innsbruck 1976 (Olimpiadi)

Oro Piero Gros - slalom

Oro Gustav Thoeni - combinata

Argento Claudia Giordani - slalom

Argento Gustav Thoeni - slalom

Bronzo Herbert Plank - discesa

St. Moritz 1974

Oro Gustav Thoeni - gigante

Oro Gustav Thoeni - slalom

Bronzo Piero Gros - gigante

Sapporo 1972 (Olimpiadi)

Oro Gustav Thoeni - gigante

Oro Gustav Thoeni - combinata

Argento Gustav Thoeni - slalom

Bronzo Roland Thoeni - slalom

Portillo 1966

Oro Carlo Senoner - slalom

Chamonix 1962

Argento Pia Riva - discesa

Squaw Valley 1960 (Olimpiadi)

Bronzo Giulia Chenal Minuzzo - gigante

Bad Gastein 1958

Bronzo Carla Marchelli - discesa

Cortina 1956 (Olimpiadi)

Bronzp Giulia Chenal Minuzzo - combinata

Oslo 1952 (Olimpiadi)

Oro Zeno Colò - discesa

Bronzo Giuliana Minuzzo - discesa

Aspen 1950

Oro Zeno Colò - discesa

Oro Zeno Colò - gigante

Argento Zeno Colò - slalom

Bronzo Celina Seghi - slalom

Chamonix 1937

Argento Giacinto Sertorelli - discesa

Innsbruck 1936

Argento Giacinto Sertorelli - discesa

St. Moritz 1934

Bronzo Ido Cattaneo - discesa

Cortina 1932

Oro Paula Wiesinger - discesa

