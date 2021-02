Non ho trovate le giuste misure su una pista estremamente dura. Purtroppo è questo il terreno che patisco di più. Nonostante tutto ho provato ad attaccare perchè era l’unico modo per rimanere in gara. Quando non riesci a deformare lo sci non fai velocità e per me così è stato. Mi dispiace molto ma ci ho provato fino alla fine“.