Lo sciatore azzurro ha poi parlato delle sue aspettative in slalom, ricordando che partirà per nono nel caso in cui questa posizione sarà confermata al termine del superG: “ Si resetta e si pensa alla specialità tra i pali stretti. Io darò il massimo, mi sono preparato con la squadra di slalom. Non sarà facile, la pista è molto ghiacciata. Vedremo “.

Non è contento, invece, Christof Innerhofer. "La pista era bella, ma io non sono riuscito a essere veloce come vorrei. Con questa neve devi sempre spingere per ottenere il tempo e io non sono stato in grado di farlo. Probabilmente, dopo i giorni di prove e di gare veloci, comincio a sentire un po’ di stanchezza, ha ammesso Innerhofer ai microfoni di RaiSport. In slalom, da questo punto di vista, sarà ancora più difficile: Darò tutto quello che ho, però in quella specialità sarà ancora più dura".