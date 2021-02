La notizia che non volevamo sentire. A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di sci, Sofia Goggia, forse l'atleta più in forma della spedizione azzurra, è caduta rimediando una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Mondiali addio e anche stagione conclusa per l'atleta bergamasca, che ha espresso tutto il suo sconforto attraverso un post su instagram. C'è la parentesi Mondiali che va, ormai, archiviata, ma c'è comunque la grande voglia di ripartire e per continuare “imperterrita nel percorso”.

Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime, ma il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente. Sono le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita, è lo sguardo del mio skiman che riuscivo a sostenere sentendomi in colpa per il sogno spezzato, ma è anche l’amore delle mie compagne quando mi hanno circondata in un abbraccio di gruppo tutte insieme nella reception dell’hotel prima che tornassi in Italia. Prendo tutto e lo porto con me. [Sofia Goggia nel suo post su instagram]

Sci Alpino Goggia operata al braccio: "È serena, ha seguito la gara in tv" 7 ORE FA

Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte; voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso e che tutto contribuisca al compimento del disegno di ognuno di noi: è sempre stato così, e lo sarà ancora.

In quell’ottica fino a ieri c’erano i Mondiali: mi sento a pezzi. Ma ora quella specula altro non fa che ricordarmi che è solo guardando in là, alzando lo sguardo, focalizzando le cose oltre la nostra visuale che si può vivere, e per quanto io sia lontana fisicamente da quello che può inquadrare quell’obbiettivo, cerco di metterlo a fuoco e di inseguirlo. Per ripartire. Per continuare imperterrita nel percorso. Per andare avanti. Perché bisogna farlo. Usque ad finem. Ci vuole coraggio, e ora è necessario metterlo in campo

Non resta che fare un grosso in bocca al lupo a Sofia Goggia che in questo 2021 sognava davvero il titolo Mondiale, dopo un argento a Åre 2019 nel supergigante e un bronzo a Sankt Moritz 2017 nello slalom gigante. Un'occasione persa perché erano i Mondiali di Cortina, Mondiali di casa, ma Sofia ci riproverà.

#ForzaSofi! Ti aspettiamo più forte di prima

Sci Alpino Lo splendido messaggio di Michela Moioli a Sofia Goggia 12 ORE FA