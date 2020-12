Dall'esperienza della malga all'ultimo infortunio che lo ha costretto a fermarsi dopo poche tappe della stagione 2020. Dominik Paris si racconta al Corriere della Sera, ripercorrendo la propria infanzia tra la neve e i boschi del Trentino-Alto Adige, la sua terra natale. Il legame indissolubile con la propria valle, la Val d'Ultimo, i tempi della scuola e il periodo sregolato dell'adolescenza - tra alcol e vita fuori dagli schemi - in cui la malga è risultata fondamentale per ritrovare la strada giusta. Il campione del mondo di SuperG del 2019 non nasconde, comunque, i momenti difficili che ha affrontato dopo l'infanzia:

"Ero diventato lazzarone, i risultati non venivano. Lanciai la proposta: vado in malga, torno, faccio un test; se supero la prova, rientro in squadra. Papà era d’accordo, ma aggiunse: << Se non continui con lo sci, ti trovi un lavoro; magari proprio quello dell’allevatore di bestiame>>"

Dominik Paris campione del SuperG feseggia con la coppetta di specialità, Soldeu 2019

La vita in malga, la salvezza di Paris

"Sveglia alle 3.30, c’erano 120 mucche da accudire. Verso le 15 cominciavo la raccolta per la mungitura. Conoscevo già quella vita, a 11 e 13 anni avevo trascorso due estati lassù. Lavoro pesante, anche se mungere non lo è. Ma la malga mi ha insegnato a essere regolare e il modo di tornare fisicamente in ordine. Era l’unica strada per non buttarmi via: mi ero messo a bere e a fare vita sregolata, non andava bene".

Sull'infortunio, la rottura del crociato arrivata lo scorso gennaio

"È stata un’esperienza inedita, ho conosciuto un avversario nuovo. Sarò condizionato dal ricordo? No, perché non sono stato vittima di una caduta brutta e spettacolare: in curva ho sentito un dolore e mi sono subito fermato. Se mi avessero portato via in elicottero, forse vedrei il rientro in modo diverso".

I voti di Dominik all'Italia

"Al cibo do 10. Ora mangio meno e devo stare attento un po’ a tutto, cominciando dai dolci e dall’amata Nutella; ma per la pizza stravedo, ne mangerei a quintali. Alla cultura do 9,5, alle offerte turistiche 10 perché abbiamo davvero tutto. Ai politici? Tra 6 e 7, sperando di non essere troppo generoso".

