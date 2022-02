Giovedì 17 febbraio, l'Italia ripone tutte le sue speranze di medaglia sulla truppa della combinata alpina femminile. Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago hanno ottime chance per ben figurare. Si parte nella notte italiana (3.30) con la manche di discesa, poi lo slalom partirà alle 7.00. Per Brignone, in particolare, questa gara è l'occasione perfetta per coronare un'altra Olimpiade da protagonista all'alba dei suoi 31 anni , dopo il portentoso argento nello slalom gigante