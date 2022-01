Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della 29enne A sette giorni dallo spaventoso incidente nel Super-G di Cortina , nella giornata odiernaè stata visitata dalla Commissione medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della 29enne fuoriclasse bergamasca , medaglia d’oro in discesa a Pyeongchang 2018 e campionessa olimpica in carica della specialità.

Ad

Pechino 2022 Goggia si allena verso Pechino con ottimismo: "Work in molto progress" IERI A 09:04

Confermati dunque i confortanti segnali mostrati nelle scorse ore e giornate dalla stessa atleta attraverso i propri account social. Goggia nei prossimi giorni accelererà il lavoro in palestra in attesa di tornare sugli sci già a partire dal prossimo fine settimana.

Goggia – si legge nel comunicato della Fisi - nei prossimi giorni sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche che hanno avuto successo in questo periodo”.

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

Sofia: "Le cose stanno procedendo per il meglio"

Le cose stanno progredendo nel modo sperato – il commento di Sofia Goggia- Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione”. L’obiettivo dell’entourage azzurro è di volare in Cina a metà della prossima settimana, per provare così a testare la condizione nella prima prova di discesa (in programma l’11 febbraio) e – il commento di Sofia Goggia-”. L’obiettivo dell’entourage azzurro è di volare in Cina a metà della prossima settimana, per provare così a testare la condizione nella prima prova di discesa (in programma l’11 febbraio) e partecipare alla discesa (in calendario martedì 15).

Ancora paura per Sofia Goggia! Brutta caduta in Super G

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Goggia: "Se questo è il piano di Dio, io lo abbraccio" 24/01/2022 A 14:42