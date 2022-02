La débâcle olimpica di Mikaela Shiffrin non ha scalfito le ambizioni della fuoriclasse statunitense, già proiettata verso gli ultimi appuntamenti di Tra i tanti campioni che hanno manifestato la loro solidarietà sportiva all’indirizzo di “Her Majesty” c’è anche la ginnasta a stelle e strisce Simone Biles, accomunata in un certo qual modo dal senso di delusione maturato al termine di Giochi. già proiettata verso gli ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo che potrebbero regalarle il quarto globo di cristallo.accomunata in un certo qual modo dal senso di delusione maturato al termine di Giochi.

Shiffrin ha replicato alle parole di consolazione della conterranea in un’intervista raccolta da Olympics.com, esprimendo grande apprezzamento per la 24enne di Columbus:“Ottenere un qualsiasi livello di riconoscimento da Simone è pazzesco perché per me lei è così al di là, è un’atleta pazzesca. E il fatto che abbia detto: ‘Sei ancora una delle più grandi atlete al mondo e queste Olimpiadi non hanno cambiato nulla di tutto ciò.’ Significa davvero tanto per me”.

Tutte le energie fisiche e mentali di Mikaela Shiffrin sono focalizzate sulle prossime gare e la fiducia non manca:“Ho vinto nella mia carriera, vincerò di nuovo e, ironia della sorte, vincerò anche grazie a ciò che ho imparato da queste due settimane. Vero, ho fatto davvero poche porte, ma sono state tra le migliori di sempre per me dal punto di vista dell’intensità e della mentalità con cui ho affrontato le gare”.

“Siamo qui perché siamo competitivi e lavoriamo giorno dopo giorno per un obiettivo – conclude – Vogliamo vincere e fa male quando non ci riesci, soprattutto quando ti senti come se avessi effettivamente fatto del tuo meglio e non fosse abbastanza. Si può fallire, ma questo non ti rende un fallito”.

La lezione di Shiffrin: "Ignora gli haters, non meritano il tuo tempo"

