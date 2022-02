Sci Alpino

Iga Swiatek dolce messaggio per Mikaela Shiffrin: "Mi hai ispirato, resti grande"

SCI ALPINO - Iga Swiatek, fuoriclasse del tennis polacco e vincitrice del Roland Garros nel 2020, ha voluto mandare un video messaggio a Mikaela Shiffrin dopo il flop in Combinata Alpina e gli insulti social: "Stai vivendo un momento veramente duro ma non dimenticare che sei fonte d'ispirazione come atleta e persona per tante ragazze. Hai ispirato anche me e spero di incontrarti presto".

00:00:42, un' ora fa