primo giamaicano a partecipare a una gara di sci alpino di una Olimpiade invernale. E' una delle tante storie olimpiche da raccontare e che ci arrivano direttamente da Pechino . Dopo il colombiano Quintana nello sci di fondo , ecco Alexander Benjamin,

Ma chi è Benjamin Alexander ? 38 anni di Northampton ha iniziato a sciare solo nel 2015 e non ha un allenatore a tempo pieno, si è assicurato la qualificazione per i Giochi di Pechino arrivando settimo nello slalom gigante ai Campionati Nazionali di Sci di Capo Verde in Liechtenstein. Laureato in ingegneria ed ex DJ ora vuole sfondare nello sport. Tra i suoi mentori annovera Dudley 'Tal' Stokes, uno dei membri della squadra di bob maschile il cui viaggio dai Caraibi alle montagne dell'Alberta è diventato il soggetto di un film Disney di successo.

Ad

Mia madre, mio ​​padre e mio fratello hanno trascorso la maggior parte della loro carriera lavorativa nelle fabbriche.Nessuno dei tre ha terminato il liceo

Pechino 2022 24 anni dopo è ancora Cool Runnings! Giamaica qualificata 17/01/2022 A 17:19

Alexander è figlio di padre giamaicano e madre inglese. Cresciuto a Wellingborough, fuori Northampton: ". Alexander, tuttavia, è riuscito a ottenere una borsa di studio in una scuola privata prima di studiare fisica e poi ingegneria all'Imperial College. Una vita parallela come DJ prima nel Regno Unito e poi a livello internazionale lo ha visto guadagnare un posto al festival americano Burning Man, e ha anche lavorato nel settore finanziario a Hong Kong. "Sono stato in 67 paesi, ho trascorso gran parte della mia vita in viaggio", ha detto a Olympics.com. "Ho sempre amato viaggiare e gran parte del mio precedente lavoro di DJ era quello di mettermi in gioco, cercando modi per entrare nei locali, nei club e nei festival in cui volevo esibirmi".

L'americano Gordon Gray, che ha definito la tecnica di Alexander "terribile", lo ha però preso sotto la sua ala protettrice osservandone e apprezzandone la mancanza di paura . Alexander si è così trasferito in Austria, continuando a utilizzare le sue capacità analitiche per scoprire dai dati detenuti dalla Federazione Internazionale di Sci quali tempi avrebbe dovuto raggiungere se mai si fosse qualificato: "Ho completamente smanettato su quel database", ha detto. Alexander è diventato il 15° atleta in assoluto a competere per la Giamaica alle Olimpiadi invernali. I primi e precursori ovviamente furono la squadra di bob del 1988.

Gigante: ultimo nelle 2 manche, ecco i video

E a Pechino Alexander è sceso senza paura, chiudendo in ultima posizione sia la prima che la seconda manche dello slalom gigante con un ritardo, ma con una voglia di divertirsi e di stupire tutte le persone in maniera contagiosa. Questo è lo sport, queste sono le Olimpiadi, questo è lo spirito con cui bisogna sempre affrontare la vita.

"Spero di essere ispirazione per tutti i bambini che sognano le Olimpiadi, perché tutti possono sognare un giorno di partecipare ai Giochi. Ora ho mal di gambe, datemi una birra..."

Il video della 1a manche

Alexander, il dj giamaicano scia con 35'' di ritardo: che storia olimpica

Il video della 2a manche

Il dj Alexander completa la sua fatica: ultimo, ma soddisfatto

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Winter Pass: l'analisi tecnica di una gara di bob

Pechino 2022 Il dj Alexander completa la sua fatica: ultimo, ma soddisfatto UN' ORA FA