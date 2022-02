Sci Alpino

Olimpiadi invernali Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera con Irene Curtoni

PECHINO 2022 - Irene Curtoni, talent e inviata in Cina per le Olimpiadi Invernali per Eurosport e Discovery, ci mostra in pista tutti i segreti del tracciato della discesa libera, sui cui domenica 6 febbraio alle 04:00 italiane si assegnerà la prima attesissima medaglia dello Sci Alpino per questi Giochi.

