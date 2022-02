Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Brignone: "Argento incredibile, finora poco feeling col gigante"

L'azzurra è soddisfatta di questo podio, soprattutto per l'andamento della stagione: "Quest'anno non ero mai riuscita a mettere insieme due manche, anche se ci sono state delle cose molto buone. Arrivata qui ho cercato subito il feeling con la sciata, anche se restare concentrata nella seconda manche è stato difficile. Abbiamo aspettato tanto e non dovevo pensare alla medaglia olimpica".

00:02:43, un' ora fa