La zampata della fuoriclasse, nel giorno in cui conta di più. Perchè la categoria a cui appartiene Federica Brignone è questa e nel gigante olimpico di Pechino lo ha confermato una volta di più. La valdostana si mette al collo la medaglia d'argento e torna sul podio di disciplina dopo il bronzo di quattro anni fa a PyeongChang. Un risultato costruito con l'aggressività messa in pista nella prima manche e cementato con esperienza nella seconda, dove serviva gestire senza scomporsi ma anche attaccare il tracciato nella maniera giusta. Ingredienti che l'azzurra ha mescolato alla perfezione.

Tanto è bastato per contenere la rimonta di Lara Gut-Behrami, brillante terza dopo l'ottavo posto della prima manche e autrice del miglior tempo nella discesa decisiva. Ma davanti a tutte, ancora una volta, c'è Sara Hector. La donna da battere della vigilia, leader di specialità e capace di vincere già altre volte in stagione, non trema nel giorno più importante. Alla sua maniera, aggressiva fino allo stremo e con pieghe irreali, vince alla maniera delle più forti, nonostante quell'ultimo intermedio (-0.19 centesimi su Federica) avesse autorizzato a sognare. Brignone lo sa e all'arrivo della rivale lascia trasparire un minimo broncio di delusione, prima di cedere a un meraviglioso sorriso. Per oggi, va benissimo così.

