Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Brignone di bronzo in combinata femminile, l'incontenibile gioia sul podio

PECHINO 2022 - Federica Brignone riceve la medaglia di bronzo in combinata femminile dal presidente FISI Flavio Roda. L'azzurra mostra tutta la gioia per la terza medaglia olimpica della sua carriera, dopo quelle in gigante.

00:01:12, 29 minuti fa