Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Cade e porta con sé uno striscione, disavventura per la greca Tsivolou

PECHINO 2022 - Disavventura per la sciatrice greca Maria-Eleni Tsiovolou, che cade e non riesce più a fermarsi, costretta pure a chiedere aiuto per farsi togliere uno di quegli striscioni presenti a bordo pista che si è impigliato in mezzo agli sci. Una scena che fa capire quanto sia ripido il pendio iniziale della pista di Yanqing

00:01:07, 42 minuti fa