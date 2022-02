Il vento è più forte della discesa maschile in quella che doveva essere la prima giornata di gare di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La direzione gara le prova tutte, ritardando di ora in ora la partenza fino all’ultima finestra disponibile, quella delle ore 14:00 locali (le 7 in Italia). Ma le raffiche non diminuiscono, rendendo poco sicura la partenza degli atleti e obbligando la direzione a cancellare la gara.

Pechino 2022 LIVE! Discesa maschile, il vento non dà pace: gara cancellata 15 ORE FA

Quando si recupera la discesa maschile?

Al momento non si conosce la data del recupero della discesa maschile. Ma gli organizzatori hanno fatto sapere che una soluzione verrà comunicata entro le ore 7:00.

Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

