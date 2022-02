Il vento non dà tregua a Yanqing e costringe la giuria a cancellare la terza ed ultima prova di discesa libera maschile di Pechino 2022, ad evento in corso. Soltanto tre atleti sono riusciti a scendere alla vigilia della gara valida per le medaglie, tra cui l'azzurro Christof Innerhofer, che si è rialzato dalla seconda metà in giù. Una scelta che fa discutere tutti gli altri sciatori, i quali hanno provato ad imporsi per abbassare almeno la partenza, pur di svolgere un altro allenamento su un tracciato poco conosciuto. Invece dovranno accontentarsi soltanto di una ricognizione.

Già nei giorni precedenti diversi atleti, tra cui Dominik Paris, si erano lamentati della presenza di forti folate che condizionavano la discesa. Proprio il 32enne altoatesino nella giornata precedente aveva beccato una raffica nel tratto finale. Questa volta, tuttavia, sembra che il forte vento provenisse in alto. Il rischio quindi è che con queste condizioni, il giorno della discesa libera vera e propria (in programma domenica 6 febbraio e che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali), la partenza debba essere abbassata.

Ad

Pechino 2022 Shiffrin verso le sei gare: "Il parallelo è una possibilità" 2 ORE FA

Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

L'unico ad aver spinto dal primo all'ultimo metro è stato Aleksander Aamodt Kilde, il più veloce del secondo training, che ha fatto segnare il miglior tempo dei tre giorni, in 1:42.11. Anche il norvegese però ha rischiato di finire fuori pista, perdendo quasi il controllo degli sci sotto ai piedi, forse proprio per le condizioni atmosferiche, oltre che a causa della pista velocizzata. Prima di lui, Matthias Mayer ha rischiato di cadere su un salto, salvandosi quasi per miracolo, mentre Christof Innerhofer ha provato soltanto l'uscita dalla White Face, il tratto in cui , il più veloce del secondo training, che ha fatto segnare il miglior tempo dei tre giorni, in 1:42.11. Anche il norvegese però ha rischiato di finire fuori pista, perdendo quasi il controllo degli sci sotto ai piedi, forse proprio per le condizioni atmosferiche, oltre che a causa della pista velocizzata. Prima di lui, Matthias Mayer ha rischiato di cadere su un salto, salvandosi quasi per miracolo, mentre Christof Innerhofer ha provato soltanto l'uscita dalla White Face, il tratto in cui ha saltato la porta nelle precedenti prove

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera 9 ORE FA