Non aveva preso bene la sua esclusione dai Giochi Olimpici e aveva fatto polemica sui social. Eppure Mattia Casse è a Pechino.

Ad

lo specialista della velocità, nonostante un'iniziale estromissione dai convocati , uscito dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra come riserva.

Pechino 2022 Ancora vento, discesa maschile spostata a lunedì 7 3 ORE FA

Casse torna in top 10 in Super G: rivivi la sua gara

Casse potrebbe gareggiare in SuperG con due scenari possibili. Il primo è un'eventuale indisponibilità di uno dei tre titolari azzurri tra Dominik Paris, Christof Innerhofer o Matteo Marsaglia. La seconda ipotesi, che è quella più probabile, è che l'Italia acquisisca una quota in più per rinuncia di qualcun altro.

E la candidata principale è la Slovenia, perché Martin Cater ha il covid e quindi attualmente non potrebbe partecipare. In più, secondo quanto risulta al momento non è nemmeno ancora partito per la Cina, quindi i tempi sarebbero ristrettissimi, perciò sarà difficile vederlo in gara. Rimaniamo in attesa di capire quale sarà il suo destino.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 LIVE! Discesa maschile, il vento non dà pace: gara cancellata 16 ORE FA