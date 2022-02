Irrefrenabile Johannes Strolz, in stato di grazia dopo Kristoffersen e il campione iridato Foss-Solevaag in soli sei centesimi. Da segnalare otto nazionalità diverse racchiuse un fazzoletto di sette decimi nelle prime dieci posizioni. Puro rock'n'roll a Pechino 2022. La prima manche di slalom maschile è un complesso di emozioni e colpi di scena, seguendo perfettamente gli accordi delle precedenti gare di Coppa del Mondo . Una prima metà di slalom che diverte e scivola via rapidamente, caratterizzata come al solito da tanto equilibrio e clamorose uscite., in stato di grazia dopo l'oro in combinata , che si porta al comando provvisorio nonostante il pettorale di partenza abbastanza alto. Ma i norvegesi gli restano alle calcagna, con. Da segnalare otto nazionalità diverse racchiuse un fazzoletto di sette decimi nelle prime dieci posizioni.

La nota più lieta per gli italiani è quella di Tommaso Sala, ottavo a 45 centesimi dalla vetta, ancora in piena corsa per il podio olimpico. Il 26enne di Valdisotto darà all'assalto - tra gli altri - al bronzo in carica Michael Matt e ad un certo Clement Noel, entrambi davanti a lui di meno di un decimo.

Più attardati gli altri azzurri, costretti ad osare nella seconda manche: discreto 12° tempo di Giuliano Razzoli, l'ultimo tra quelli sotto al secondo di ritardo (+0.87 da Strolz), mentre Alex Vinatzer si prende troppi rischi, si pianta e chiude a quasi un secondo e mezzo. Ma ormai siamo abituati alle grandi rimonte del 22enne gardenese.

I ritiri illustri

Non mancano i nomi importanti tra i tanti usciti di scena di questa prima manche di slalom sulla Ice River di Yanqing. Degli unici quattro atleti capaci di salire sul podio in un paio di occasioni nell'attuale stagione, soltanto Linus Strasser riesce a raggiungere la linea d'arrivo incolume, quinto a 33 centesimi, tre alle spalle di un efficace Loic Meillard, autentica sorpresa di questa prima metà di gara.

Tre dei principali favoriti per la medaglia d'oro devono dire addio anticipatamente: Manuel Feller inforca di misura, Kristoffer Jakobsen si gira e incassa il quinto ritiro consecutivo (niente oro bis per la Svezia dopo Andre Myhrer nel 2018), saluta il sogno di una medaglia olimpica pure il leader della specialità Lucas Braathen.

Chi rischia grosso, superando la prima figura su uno sci solo, è l'azzurro Alex Vinatzer, che diventa principale candidato per la grande rimonta di turno: 17° posto per lui e 1"47 da recuperare sul leader Strolz. Tra le posizioni di rincalzo attenzione anche ad Alexis Pinturault (15° a +1.20 ed ennesima prima manche male interpretata), Filip Zubcic (21° a +1.87) e Marco Schwarz (25° a +2.34).

Ancora Strolz: è davanti nella prima manche dello slalom

La top-10 dopo la prima manche

1. J. STROLZ (AUT) 53.92 2. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.02 3. S. FOSS-SOLEVAAG (NOR) +0.06 4. L. MEILLARD (SUI) +0.30 5. L. STRASSER (GER) +0.33 6. C. NOEL (FRA) +0.38 7. M. MATT (AUT) +0.44 8. T. SALA (ITA) +0.45 9. A. POPOV (BUL) +0.70 10. A. KOROSHILOV (ROC) +0.71

