Bronzo in discesa a Pechino 2022, quella di Nadia Delago non è una medaglia ottenuta per caso. Per tutto l'arco della stagione, la 24enne gardenese si è ritagliata il suo spazio tra le grandi, macinando piazzamenti e migliorando progressivamente il suo career best, fino a conquistare il primo podio della sua ancora giovane carriera in occasione delle Olimpiadi Invernali.

Mentre qualche anno prima la sorella maggiore Nicol aveva attirato l’interesse del pubblico con i primi podi in Coppa del Mondo, tra gli addetti ai lavori c’era chi diceva di prestare ancor più attenzione alla minore, capace di poter esplodere da un momento all’altro. Il botto si è sentito in mondovisione, concedendo all’Italia una festa doppia a fianco della miracolosa Sofia Goggia.

"È una sfida tutta in Casa Italia", che gioia per Nadia Delago

Sangue Delago

Partiamo dalle radici: la “dinastia” Delago. Papà Norbert, maestro di sci della scuola di Selva di Val Gardena - tuttora luogo di residenza delle due sciatrici azzurre - inizia a far prendere confidenza con la neve alle due figlie sin da piccole. Nadia inizia a sciare infatti già dall’età di tre anni per seguire, insieme alla sorella, le orme degli zii Karla e Oskar, capaci di gareggiare in Coppa del Mondo negli anni '80.

Prezioso il rapporto tra le sorelle Nicol e Nadia Delago, nate a due anni di distanza tra loro, con entrambe che si vedono come modello a vicenda. Specialiste della velocità, il loro legame si manifesta anche in gara: La famiglia, elemento inscindibile anche lontano dalla valle., nate a due anni di distanza tra loro, con entrambe che si vedono come modello a vicenda. Specialiste della velocità, il loro legame si manifesta anche in gara: dall’apprensione della più piccola per le condizioni dell’altra a seguito di una caduta dopo un brutto infortunio, al grido di gioia della più grande quando vede accendersi una luce verde per Nadia sul traguardo di Yanqing.

Brilla la stellina Nadia Delago! Bronzo in discesa

Un talento sbocciato nella stagione olimpica

Caratteristica principale di Nadia Delago la capacità di far scorrere gli sci, grazie alla sua raffinata sensibilità sotto i piedi. L’esordio in Coppa Europa da poco maggiorenne, mentre la sorella debutta tra le grandi. Per la Coppa del Mondo la piccola Nadia dovrà aspettare altre tre stagioni, durante le quali comincia ad accumulare esperienza e i primi successi, come la doppietta in discesa libera a Zauchensee nello stesso giorno, località che recita un ruolo importante nella sua carriera anche più recentemente.

Il salto di qualità avviene proprio all’inizio della stagione olimpica. Nel glorioso weekend di Lake Louise ad inizio dicembre, quello del “triplete” di Goggia, Nadia Delago ottiene i suoi primi migliori piazzamenti in carriera in Coppa del Mondo, un doppio sesto posto in discesa libera. Un momento che segna il “sorpasso” sulla sorella, l’inizio di una escalation, la scoperta che nel movimento femminile della velocità non c’è soltanto la fuoriclasse bergamasca, ma si cela pure un’altra giovane talentuosa con peculiarità simili alla campionessa olimpica di PyeongChang 2018.

La più giovane delle Delago rientra tra le migliori dieci in cinque delle sei discese di avvicinamento a Pechino 2022. Il culmine a Zauchensee, dove sfiora il primo podio della carriera per 8 centesimi. Nonostante ciò, in pochi la prendono in considerazione per un ruolo di outsider alle Olimpiadi Invernali.

L'emozione di Nadia Delago sul podio olimpico della discesa femminile a Pechino 2022

Debutto da sogno alle Olimpiadi

Nadia Delago si presenta da esordiente alle XXIV Olimpiadi Invernali. Esclusa dal quartetto azzurro in Super G, la sua prima gara a cinque cerchi avviene proprio in discesa libera. Nelle due prove cronometrate la 24enne della Val Gardena dimostra di trovarsi a proprio agio su un tracciato non eccessivamente tecnico, che presenta una parte finale di pura scorrevolezza. Ed è proprio l'ultimo settore la chiave della medaglia di bronzo al debutto olimpico: sui tempi della momentanea leader e connazionale Elena Curtoni, taglia la linea d'arrivo con un vantaggio nettissimo, dando inizio ad un momento di gloria tutto italiano. L'unica a batterla in quell'intermedio finale la vincitrice uscente Corinne Suter, persino Sofia Goggia lascia qualche decimo nei suoi confronti.

Una medaglia che rappresenta lo slancio di una prosperosa carriera, per sperare - insieme a Goggia, Curtoni e la sorella Nicol (senza dimenticarsi di Laura Pirovano, quest'anno ai box per la rottura del crociato) - in un futuro che potrebbe vedere l'Italia recitare il ruolo di superpotenza delle prove veloci. Per tornare a sognare in grande fra quattro anni, davanti al proprio pubblico. Intanto, testa alle prossime gare, dove Nadia Delago cercherà di trovare il primo podio in Coppa del Mondo e raggiungere la stessa solidità anche in Super G.

Goggia argento e Nadia Delago bronzo: azzurre premiate sul podio

