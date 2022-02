Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Clamoroso, Odermatt fuori! L'errore che gli costa il Super G

Marco Odermatt stava sciando alla grande, ma sbaglia prima del tratto finale e deve dire addio ai sogni di gloria nel Super G olimpico di Pechino 2022. Lo svizzero ora andrà a caccia del risultato in gigante per risollevare la sua avventura in Cina.

00:00:43, 13 minuti fa