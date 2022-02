Torna la combinata alpina, prima volta in questa stagione proprio in occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Una manche di discesa e una di slalom: l’ultimo precedente di questo format di gara di sci alpino risale ai la partecipazione a questa prova è scarsissima, nonostante in palio vi sia la possibilità di incoronare il sogno olimpico, maggior ragione in una specialità in cui la concorrenza è bassa. proprio in occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Una manche di discesa e una di slalom: l’ultimo precedente di questo format di gara di sci alpino risale ai Mondiali dell’anno precedente a Cortina . Pochi gli atleti polivalenti nel settore maschile del circo bianco, per questo motivo, nonostante in palio vi sia la possibilità di incoronare il sogno olimpico, maggior ragione in una specialità in cui la concorrenza è bassa.

Di conseguenza, cerca di conquistare il primo oro a cinque cerchi in carriera Alexis Pinturault, grande favorito. Ma proprio perché gli atleti di punta si contano sulle dita delle mani, le sorprese sono dietro l'angolo. Tenta l'impresa Christof Innerhofer: bronzo a Sochi 2014, l'azzurro deve riscattare i due ritiri nelle gare veloci. Presente anche il bronzo in Super G Aleksander Aamodt Kilde. Discesa alle 3:30, slalom alle 7:15. Segui tutti gli aggiornamenti della combinata maschile di sci alpino.

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

4:33 - Il quadro della gara

Prova ancora sospesa ma ormai sono già decise le prime posizioni, con Kilde in testa per due centesimi su Crawford, mentre partono avvantaggiati in slalom gli austriaci Strolz e Schwarz, rispettivamente terzo e quarto.

4:21 - Brutta caduta di Chabloz

Tremenda caduta dell'elvetico Chabloz. Perde il controllo sul dosso, non ha direzione e rimbalza dritto contro le reti. Si teme un infortunio per il 22enne, che si tiene il braccio.

4:12 - Fuori gara anche Aerni

Malissimo Luca Aerni, che fa segnare un tempo di quasi quattro secondi più alto rispetto a Kilde e più di tre dagli slalomisti. Addio sogni di medaglia per un altro elvetico.

4:07 - Si riaprono i giochi per le medaglie!

Ed ecco le sorprese della discesa! Loic Meillard è fuori dal discorso medaglie, a meno di un miracolo. L'elvetico incrocia gli sci e rischia di andare fuori. Resta dentro la porta per un pelo, ma al traguardo paga più di due secondi e mezzo. Era uno dei papabili per il podio.

4:03 - Disastroso Pinturault!

Alexis Pinturault si complica la vita! Pessima prova in discesa, perde quasi due secondi su Kilde, ma ha anche un passivo di più di un secondo su Strolz e qualcosa di meno rispetto a Schwarz. In slalom il transalpino dovrà superarsi se vuole conquistare la medaglia d'oro.

4:00 - Niente da fare per Innerhofer

Christof Innerhofer taglia il traguardo per la prima volta in queste Olimpiadi. Comunque non buona la prestazione del veterano azzurro, staccato di più di un secondo e solo in sesta posizione. Recuperare in slalom è impossibile.

3:58 - Crawford attaccato

Per un'incollatura Crawford! Il canadese, quarto in discesa e sesto in Super G, taglia il traguardo a soli due centesimi da Kilde, dopo essere stato addirittura in vantaggio nel penultimo intermedio.

3:54 - Kilde spacca la gara

Come pronosticabile Aleksander Aamodt Kilde è dominante nella manche di discesa e chiude in luce verde di 75 centesimi, senza strafare. Il norvegese è salito sul podio una volta in carriera in combinata, da vedere se riuscirà a limitare abbastanza i danni nella seconda metà di gara.

3:52 - Murisier terzo

Non convincente la discesa di Justin Murisier, che chiude alle spalle dei due austraci. Difficile un recupero su entrambi nello slalom.

3:45 - Ottima discesa di Strolz!

Che sorpresa Johannes Strolz! Il vincitore dello slalom di Adelboden è più veloce del connazionale Schwarz di due decimi e può sognare la medaglia. Ma è ancora presto per valutarlo.

3:43 - Schwarz in testa

Marco Schwarz si porta al comando per 47 centesimi, ma la sua discesa non è convincente. Da vedere quanto recupererà in slalom, ma soprattutto da osservare i distacchi con gli altri specialisti delle prove tecniche.

3:38 - Zabystran davanti

Scesi i primi nomi poco altisonanti. In testa troviamo il ceco Jan Zabystran. Ora è il momento di Marco Schwarz: c'è molto interesse sulle condizioni del campione in carica.

3:34 - Primo ritiro

Miha Hrobat salta una porta ed è il primo dei ritirati. In seconda manche non vedremo più di 26 atleti...

3:31 - Inizia la discesa

Ad aprire le danze è un nome poco conosciuto, l'israeliano di origini ungheresi Barnabas Szollos. Il suo tempo è di 1:45.04, sicuramente migliorabile, ma può recuperare in slalom.

3:25 - Ordine di partenza dei "big"

Degli atleti in gara, soltanto cinque sono saliti sul podio in questa specialità. Li elenchiamo con il loro pettorale di partenza: 5 Schwarz, 10 Kilde, 12 Innerhofer, 13 Pinturault, 15 Meillard. Da non sottovalutare: 9 Murisier e 11 Crawford (già quarto in discesa a Pechino 2022).

3:19 - Hirscher ultimo campione

Marcel Hirscher è il campione olimpico uscente in questa specialità, dunque avremo sicuramente una nome nuovo sul trono olimpico. Tra tutti coloro in lista di partenza, l'unico con un oro a cinque cerchi in bacheca è Luca Aerni, ma nella prova a squadre.

3:14 - I favoriti

Soltanto 27 gli atleti in gara nell'unica combinata della stagione, un numero infimo. Pochissimi anche i nomi illustri: tra questi c'è Alexis Pinturault, che alle Olimpiadi ha conquistato tre medaglie (tra cui l'argento in combinata a PyeongChang 2018), ma mai l'oro. Principali rivali del transalpino il campione del mondo in carica Marco Schwarz e l'elvetico Loic Meillard.

3:09 - Innerhofer unico azzurro in gara

Speranze di medaglia ridotte per l'Italia anche oggi. Senza Tonetti, escluso dai convocati per queste Olimpiadi a causa del ridotto numero di pass per la nostra nazionale, l'unico azzurro a partecipare alla combinata è Christof Innerhofer, che otto anni fa ha vinto il bronzo in questa specialità. Partirà col numero 12 per cercare di dare il tutto per tutto in discesa e difendersi per quanto possibile in slalom.

3:05 - Tutto pronto per la combinata maschile

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della combinata maschile. Tutto pronto sulla pista "Rock" di Yanqing: alle 3:30 si comincia con la frazione di discesa libera.

L'argento di Federica Brignone nel gigante

Finora l'unica medaglia italiana proveniente dallo sci alpino è quella di Federica Brignone nel gigante femminile, diventando anche l'azzurra più longeva a salire sul podio a cinque cerchi

Brignone, capolavoro in gigante: il mini-movie del suo argento

Il programma del giorno delle Olimpiadi Invernali

Il menù del giorno prevede altri sette eventi che assegnano medaglie oltre alla combinata maschile di sci alpino: da segnalare tra questi lo snowboard cross maschile e il pattinaggio di velocità (5000 m donne), dove l'Italia spera di tornare a conquistare una medaglia dopo aver arrestato il suo ruolino di marcia.

