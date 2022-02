Sci Alpino

Olimpiadi invernali - De Aliprandini c'è! Sesto nella prima manche, rivivi la sua gara

Luca De Aliprandini non disputava un gara da oltre un mese ma nella prima manche del gigante di Pechino ritrova subito le sue sensazioni. L'azzurro chiude quinto, sciando alla sua maniera, con qualche rammarico solo per una sbavatura nella parte finale. Ma il podio non è lontano.

00:01:37, 23 minuti fa