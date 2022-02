Luca De Aliprandini nel 6° posto provvisorio in 1'03''42, con un ritardo di 0''49 secondi dal leader Marco Odermatt (Svizzera) e di 0''41 dal terzo gradino del podio, attualmente occupato dal francese Mathieu Faivre. De Aliprandini ha rilasciato dichiarazioni confortanti, raccolte dalla FISI, in vista della seconda manche: "Pensavo di aver fatto peggio, quando sono arrivato al traguardo pensavo di aver preso tre secondi perché non vedevo niente, non mi fidavo. Pensavo peggio, vedere che sono a mezzo secondo dal leader non è così male". Ottima prima manche pernel Gigante maschile dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 . L'azzurro è alprovvisorio in, con un ritardo didal leader(Svizzera) e di 0''41 dal terzo gradino del podio, attualmente occupato dal francese. De Aliprandini ha rilasciato dichiarazioni confortanti, raccolte dalla, in vista della seconda manche: "".

L'azzurro è molto ottimista per la seconda manche, a patto che migliori la visibilità sulla pista: "I primi sono molto vicini ma se fai una bella manche 4/5 decimi non sono nulla, anche se è un gigante corto. Se la visibilità migliora non c’è problema. Sono positivo, nella seconda run andrò all’attacco. Sto bene sia con la caviglia che con la schiena. Peccato per il tempo, mi sarebbe piaciuto il sereno come gli altri giorni ma speriamo di fare bene anche così”.

De Aliprandini c'è! Sesto nella 1ª manche, rivivi la sua gara

De Aliprandini è attualmente 5° nella Coppa di Specialità, con 207 punti e il 2° posto in Alta Badia alle spalle del leader Odermatt. Lo svizzero è il favorito numero uno anche per l'oro a Cinque Cerchi, ma l'azzurro ha tutte le carte in regola per tentare l'assalto a una medaglia.

