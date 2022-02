La partenza sulla “Rock” di Yanqing è fissata alle ore 5:00. Che sia la volta buona per la discesa libera maschile a Pechino 2022? Come accaduto quattro anni fa, lo sci alpino deve fare i conti con le difficili condizioni meteo alle Olimpiadi Invernali. Il vento ha avuto la meglio in quella che doveva essere la prima giornata di medaglia, spostando di un giorno la gara veloce e dopo aver limitato quasi tutti gli atleti a disputare una prova in meno su un tracciato già poco conosciuto, tra le proteste di molti . Questa volta però gli uomini-jet dovrebbero avere la meglio.

Una gara in cui l’Italia ha serie possibilità di medaglia, dopo che gli azzurri si sono comportati discretamente bene in prova. Il primo dei “nostri” a scendere è Christof Innerhofer (pettorale numero 4): uomo da grandi eventi, dotato di grande intelligenza nei contesti più complicati, cerca l’exploit per tornare sul podio dopo Sochi 2014. Ci proverà anche Matteo Marsaglia con l’8, ma le più grandi speranze sono riposte su Dominik Paris (15), che si presenta al grande appuntamento come il discesista con più vittorie all’attivo nell’ultimo quadriennio e i due podi stagionali a Bormio (sul gradino più alto) e Wengen, tracciati molto tecnici come quello di Pechino 2022.

Ad

I rivali per l'oro sono numerosi, a partire da Aleksander Aamodt Kilde, favorito numero uno e , favorito numero uno e più veloce delle prove . Da tenere d’occhio gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer (campione olimpico otto anni fa), così come gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt. Insomma, vento permettendo, lo spettacolo non mancherà. Segui gli aggiornamenti della discesa maschile minuto per minuto.

Pechino 2022 La greca Tsiovolou cade e porta con sé lo striscione 2 ORE FA

Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

6:10 - Sejersted ci prova

Adrian Smiseth Sejersted mette paura alla leadership di Beat Feuz. I due hanno lo stesso tempo parziale quando il norvegese perde il controllo sulla compressione ed è costretto a rallentare, chiudendo a più di un secondo di distacco.

6:04 - La classifica provvisoria

È il momento di cominciare a tirare le prime somme: in testa c'è Beat Feuz che potrebbe coronare il sogno del primo oro olimpico dopo il bronzo di quattro anni fa, davanti al veterano Johan Clarey e l'austriaco Matthias Mayer. Nomi pesanti sul podio virtuale, mentre il migliore azzurro è Dominik Paris, sesto a 52 centesimi.

5:59 - Exploit di Clarey!

A 41 anni suonati, Johan Clarey realizza una discesa da urlo sulla "Rock", portandosi in seconda posizione alle spalle di Feuz per un decimo netto. Fenomenale il francese, era addirittura in vantaggio per tre quarti della gara.

5:55 - Odermatt sesto

Buona gara, ma senza medaglia per Marco Odermatt, comunque sesto alle spalle dell'azzurro Paris. Le vere Olimpiadi per il leader della generale inizieranno i prossimi giorni, in discesa partiva come outsider.

5:49 - Peccato Domme, niente medaglia italiana

Ci crede Dominik Paris, che parte alla grande guadagnando quasi tre decimi nella prima parte della gara. Purtroppo l'azzurro si fa leggermente sorprendere sui dossetti e paga mezzo secondo all'arrivo, il che gli costa la medaglia per poco meno di tre decimi. Quinto posto per Domme, il migliore degli italiani. Tuttavia, la certezza che non arriva la medaglia per l'Italia in discesa.

5:45 - Feuz passa in testa!

Eccolo il Beat Feuz che aspettiamo da una stagione intera! Stupefacente nel tratto finale, dove è mancato qualcosina a Mayer per realizzare la gara perfetta. Ed è proprio lì che l'elvetico passa al comando della gara dopo essere sempre stato in ritardo. Festeggiamento "alla Cuche" una volta al traguardo, mentre Kilde vede sfumarsi il sogno medaglia.

5:43 - Gara della vita di Crawford!

Era l'outsider di turno, ma mai ci saremmo aspettati un James Craword così competitivo! Il canadese interpreta alla grande il tracciato e se la gioca sul filo dei centesimi con Mayer. È argento provvisorio a soli 7 centesimi di ritardo.

5:40 - Kilde sbaglia, è secondo

"Stecca" il grande atteso Aleksandre Aamodt Kilde! Qualche sbavatura non gli permette di restare davanti a Mayer fino al traguardo, chiudendo in luce rossa per 35 centesimi. Fuori dal podio Matteo Marsaglia

5:36 - Scesi i primi 10

Bailet sbaglia sulla compressione. Dunque cerchiamo di ricapitolare la situazione dopo i primi dieci: due ritiri, tra cui quello di Innerhofer, ma anche il bronzo virtuale di Matteo Marsaglia alle spalle degli austriaci Mayer e Kriechmayr. Ma la gara è ancora lunga, proprio ora tocca al principale favorito per l'oro, Kilde.

5:34 - Mayer fa la differenza

Uomo da grandi appuntamenti ogni quattro anni, Matthias Mayer cala l'asso nella manica dopo essersi nascosto nelle prove precedenti. Linee strettissime e discesa fantastica, sei decimi netti meglio del connazioale Kriechmayr. Con ogni probabilità abbiamo appena visto scendere la prima medaglia.

Che rischio per Mayer! Atterra male e si fa il segno della croce

5:32 - Marsaglia secondo!

Gran bella prova di Matteo Marsaglia, peccato solo per una slaminata nel tratto centrale che ha rischiato di buttarlo fuori. Numero dell'azzurro, secondo a 61 centesimi e di poco meglio dei due che sono scesi prima di lui.

5:30 - Hintermann e Sander dietro, ma guadagnano nel finale

Due prove molto simili quelle di Andreas Sanfer e Niels Hintermann, non a caso il cronometro li separa di quattro centesimi ma li tiene lontani dal leader provvisorio Kriechmayr. Da notare che entrambi hanno guadagnato sull'austriaco nel tratto finale.

5:26 - Hemetsberger perde sangue all'arrivo

Daniel Hemetsberger si infrange su una delle prime porte pur di tenere la linea e arrivare al traguardo. All'arrivo l'austriaco non solo paga più di un secondo di ritardo, ma si nota che gli sanguina il naso.

5:22 - Fuori Innerhofer!

Nooooo, questa non ci voleva: subito fuori Christof Innerhofer! L'azzurro si siede nelle prime curve e non riesce a stare sul tracciato. Errore madornale, si era trovato bene in prova.

5:20 - Anche Bennett rischia di cadere nello stesso punto

Che rischio pure per Bryce Bennett! Nella stessa compressione in cui è caduto Schwaiger, lo statunitense rischia di fare la stessa fine, ma recupera in extremis. Il suo tempo però è troppo alto, otto decimi dietro.

5:15 - Schwaiger portato via in toboga

Bruttissimo segnale sulle condzioni di Dominik Schwiager, che è stato soccorso e portato giù al traguardo. Si teme un brutto infortunio ad una gamba.

5:05 - Che brutta caduta di Schwaiger!

Gara interrotta per qualche minuto per rimettere a posto una porta, gli addetti ai lavori non sono mai stati veloci in questi giorni. Si riparte con Schwaiger, che però spigola e impatta dritto con le reti. Che botta per il tedesco, fatica a rialzarsi.

5:01 - Si parte con Kriechmayr

Linee larghissime per Vincent Kriechmayr nella parte in alto, probabilmente l'austriaco non si è sentito per nulla in confidenza col tracciato (difficile che qualcuno lo sia totalmente una pista inedita come questa). Pulito da metà in giù, il suo tempo è di 1:43.45. Ma capiremo qualcosa di più con i passaggi degli altri.

4:55 - Trono vacante

Campione uscente Aksel Lund Svindal, che si è ritirato al termine della stagione 2018/2019. Gli unici due andati a medaglia quattro anni fa e presenti oggi sono Kjetil Jansrud ( recuperato a tempo record dall'infortunio al crociato per un'insperata sesta medaglia) e Beat Feuz, con maggiori possibilità di confermarsi sul podio. Chi diventerà il nuovo campione di una delle gare regina delle Olimpiadi?

4:52 - Vento più calmo

Raffiche di vento molto più tranquille rispetto agli scorsi giorni, che hanno impedito lo svolgimento delle terze prove e spostato la gara ad oggi.

4:48 - Kilde favorito numero uno, ma c'è tanto equilibrio

È la gara da cinque stelle per la Norvegia, che non è mai finita fuori dal podio olimpico nella discesa maschile da Vancouver 2010. Il nome incaricato per bissare l'oro norge di PyeongChang 2018 (in quel caso fu doppietta Svindal-Jansrud) è quello di Aleksander Aamodt Kilde, che ha destato le migliori impressioni in prova. Ma ci sono almeno altri quattro atleti capaci di poter trionfare, tra cui Mayer (campione olimpico di Sochi 2014), Kriechmayr, il coriaceo Feuz e il nostro Paris.

4:44 - Gli azzurri impegnati

Tre gli italiani che andranno all'assalto di una medaglia che manca da Sochi 2014 (l'oro addirittura dalla rassegna del 1952!), in questo ordine di partenza: Christof Innerhofer (4), Matteo Marsaglia (8) e Dominik Paris (15).

4:40 - Tutto pronto per il gigante maschile

! Partenza confermata alle 5:00 sull'intero tracciato per la discesa maschile. Ieri le condizioni ventose avrebbero falsato la gara e messo in pericolo alcuni atleti, oggi invece la situazione sembra essersi placata. Si può partire, Finalmentesull'intero tracciato per la discesa maschile. Ieri le condizioni ventose avrebbero falsato la gara e messo in pericolo alcuni atleti, oggi invece la situazione sembra essersi placata. Si può partire, dopo la prima manche del gigante femminile , si assegnano le prime medaglie nello sci alpino!

Scopriamo i segreti della pista olimpica

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Brignone: "Mi sento meglio di giorno in giorno" 2 ORE FA