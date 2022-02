La partenza sulla “Rock” di Yanqing è fissata alle ore 5:00. Che sia la volta buona per la discesa libera maschile a Pechino 2022? Come accaduto quattro anni fa, lo sci alpino deve fare i conti con le difficili condizioni meteo alle Olimpiadi Invernali. Il vento ha avuto la meglio in quella che doveva essere la prima giornata di medaglia, spostando di un giorno la gara veloce e dopo aver limitato quasi tutti gli atleti a disputare una prova in meno su un tracciato già poco conosciuto, tra le proteste di molti . Questa volta però gli uomini-jet dovrebbero avere la meglio.

Una gara in cui l’Italia ha serie possibilità di medaglia, dopo che gli azzurri si sono comportati discretamente bene in prova. Il primo dei “nostri” a scendere è Christof Innerhofer (pettorale numero 4): uomo da grandi eventi, dotato di grande intelligenza nei contesti più complicati, cerca l’exploit per tornare sul podio dopo Sochi 2014. Ci proverà anche Matteo Marsaglia con l’8, ma le più grandi speranze sono riposte su Dominik Paris (15), che si presenta al grande appuntamento come il discesista con più vittorie all’attivo nell’ultimo quadriennio e i due podi stagionali a Bormio (sul gradino più alto) e Wengen, tracciati molto tecnici come quello di Pechino 2022.

I rivali per l'oro sono numerosi, a partire da Aleksander Aamodt Kilde, favorito numero uno e , favorito numero uno e più veloce delle prove . Da tenere d’occhio gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer (campione olimpico otto anni fa), così come gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt. Insomma, vento permettendo, lo spettacolo non mancherà. Segui gli aggiornamenti della discesa maschile minuto per minuto.

