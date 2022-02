Primo appuntamento con le medaglie per lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulla pista Rock di Yanqing a partire dalle ore 4:00 va in scena la discesa libera maschile. Speranze di medaglia per i nostri azzurri con Dominik Paris e Christof Innerhofer, che hanno avuto un discreto impatto iniziale con il tracciato semi-sconosciuto.

Il 32enne altoatesino ha conquistato una vittoria e due podi in Coppa del Mondo su contesti molto difficili come quelli di Bormio e Wengen, per questo il percorso dei Giochi Olimpici potrebbe risaltare le sue caratteristiche; il vice-campione olimpico di Sochi 2014 in questa stagione non ha ancora brillato, ma è capace di tirare fuori il meglio di sé negli appuntamenti più importanti, perciò non va mai sottovalutato. Tuttavia, i pretendenti per il podio sono numerosi, a partire da Kilde, il più veloce in prova , più gli austriaci Mayer e Kriechmayr insieme agli elvetici Feuz e Odermat.