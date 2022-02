Non sono arrivate le soddisfazioni che si speravano dalla discesa maschile dello sci alpino in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul non facile pendio cinese il successo è andato allo svizzero Beat Feuz con il tempo di 1:42.69 a precedere di 10 centesimi il francese Johan Clarey e di 0.16, che a 41 anni ha colto un risultato incredibile, e l’austriaco Matthias Mayer. Una prova con distacchi risicati tra i primi sei atleti tra cui vi è anche Dominik Paris. L’azzurro andava a caccia della medaglia a Cinque Cerchi, ma dopo un’ottima partenza non è riuscito a trovare il feeling giusto con neve molto particolare.

Nonostante le linee siano state abbastanza buone, Paris ha accusato un distacco di 0.52 che gli è costato caro e gli è valso il sesto posto: “Ho dato tutto, ma oggi non è bastato. Devo analizzare dove ho perso dai migliori. Come linee credo di aver fatto abbastanza bene“.

Ovviamente, c’è delusione perché mi sarebbe piaciuto salire sul podio. Ci riprovo nel superG anche se quest’anno le sensazioni in questa specialità non sono state così buone“, ha ammesso ai microfoni della Rai l’azzurro.

