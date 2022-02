Dominik Paris è uno degli azzurri più attesi nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Quest'anno, l'altoatesino ha avuto il privilegio di indossare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità di discesa libera, in Dominik Paris si presenta con l'ambizione di conquistare la prima medaglia olimpica in carriera . alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Quest'anno, l'altoatesino ha avuto il privilegio di indossare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità di discesa libera, in Coppa del Mondo . Forte della vittoria a Bormio e il terzo posto di Wengen in discesa libera, oltre a numerosi piazzamenti tra i migliori dieci,si presenta con l'ambizione di conquistare la prima medaglia olimpica in carriera .

Il 33enne azzurro ci proverà in particolare in discesa libera e nel Super G maschile. In quest'ultima specialità potrebbe diventare il primo italiano a salire sul podio ai Giochi Olimpici: in stagione non è mai andato oltre la sesta posizione, ma in passato si è laureato campione del mondo. Tuttavia, le maggiori speranze di medaglia per Dominik Paris restano sulla discesa, dove si presenta da atleta più vincente nell'ultimo quadriennio. Non sarà semplice ottenere la medaglia con una concorrenza così numerosa - tra il campione in carica Matthias Mayer, l'iridato Vincent Kriechmayr, Aleksander Aamodt Kilde, Beat Feuz e il leader della Coppa del Mondo Odermatt - ma dalle prime impressioni la pista di Yanqing sembra tosta, e su tracciati del genere l'azzurro si è sempre comportato bene.

Dominik Paris: "Per caricarmi ascolto musica Metal"

Quando gareggerà Dominik Paris?

Dominik Paris prenderà parte alla discesa libera e al Super G in programma nella prima settimana di gare a Pechino 2022. Non è confermata la sua presenza in combinata, dove invece ha gareggiato nelle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici.

Domenica 6 febbraio: discesa libera maschile (ore 4:00 italiane)

Martedì 8 febbraio: Super G maschile (ore 4:00 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Dominik Paris non ha ancora conquistato nessuna medaglia nelle tre precedenti partecipazioni alle Olimpiadi Invernali. Il suo miglior piazzamento è un quarto posto a PyeongChang 2018, affiancato nella stessa edizione da un settimo piazzamento in Super G.

L'azzurro ha collezionato in carriera 20 vittorie e 41 podi in Coppa del Mondo. Nelle ultime quattro stagioni sono arrivati otto successi in discesa libera, presentandosi alle sue quarte Olimpiadi come lo sciatore con più vittorie nello stesso lasso di tempo tra tutti quelli presenti a Pechino 2022. In Super G invece ha ottenuto tre vittorie e l'oro ai Mondiali 2019.

