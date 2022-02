Sci Alpino

Olimpiadi invernali, Dominik Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

PECHINO 2022 - Dominik Paris al microfono di Eurosport: "Va un po' meglio rispetto a ieri. Ho provato a spingere per capire i limiti della pista, ma è difficile per colpa del vento. Spero che in gara non ci sia tutto questo vento. È molto strano sciare in queste condizioni".

00:00:56, un' ora fa